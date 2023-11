Linda Evangelista svela la sua avversione per l’intimità: “Non voglio più condividere il letto con nessuno”

Linda Evangelista, una delle supermodelle più famose al mondo, ha fatto una dichiarazione sorprendente in un’intervista al Sunday Times: non vuole più avere nulla a che fare con gli uomini. Questa scelta radicale è stata motivata dalla sua esperienza di vita e dai cambiamenti che ha subito nel corso degli anni.

La Fine degli Amori

Linda Evangelista ha dichiarato apertamente di non voler più avere relazioni sentimentali con nessuno. Ha affermato: “Non voglio più andare a letto con nessuno. Non voglio sentire qualcuno respirare. Non provo più interesse nel conoscere nuovi potenziali partner, ritrovare un amore non è una priorità.” Questa decisione è stata presa nel 2016, quando ha deciso di chiudere la porta agli amori nella sua vita.

Il Ritorno alla Luce

Dopo essere rimasta fuori dal radar per diversi anni a causa di un intervento di riduzione del grasso che l’aveva lasciata “permanentemente deformata e brutalmente sfigurata,” Linda Evangelista ha deciso di tornare in pubblico nel 2022. Ha chiuso la sfilata di Fendi alla New York Fashion Week e ha partecipato alla docuserie “The Supermodels” di Apple TV.





Una Vita Sentimentale Complessa

Prima della sua decisione di voltare le spalle agli uomini, Linda Evangelista ha avuto una vita sentimentale complessa. Dopo il matrimonio e il divorzio da Gérald Marie, ex capo dell’ufficio parigino di Elite Model Management, ha avuto una relazione con l’attore Kyle MacLachlan. Nel 1999, ha perso un figlio al sesto mese di gravidanza da Fabien Barthez, un giocatore di calcio francese. Nel 2006, ha dato alla luce il suo primo e unico figlio, Augustin James, da una relazione con l’imprenditore francese Francois-Henry Pinault. L’identità del padre è stata tenuta segreta fino al 2011.

Linda Evangelista ha attraversato alti e bassi nella sua vita sentimentale, ma ora sembra aver trovato pace nella sua scelta di rimanere single e concentrarsi su se stessa e sulla sua carriera.