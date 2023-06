L'indagine sull'incidente a Casal Palocco: Possibilità di espatrio per Matteo Di Pietro? - Controcopertina

Le indagini sull’incidente e le implicazioni legali per Matteo Di Pietro

Matteo Di Pietro, il giovane leader di TheBorderline, è attualmente sotto inchiesta per omicidio stradale a seguito dell’incidente che ha causato la morte di Manuel Proietti, un bambino di 5 anni. È anche indagato per le lesioni inflitte alla sorellina della vittima e alla madre, che erano entrambe a bordo dell’auto coinvolta, una Lamborghini Urus blu presa a noleggio. Le autorità hanno disposto una perizia sull’auto per determinare la velocità del veicolo e hanno richiesto ulteriori esami tossicologici sul 20enne. Inoltre, sono stati sequestrati i cellulari e le apparecchiature di ripresa, compresi i video di un autobus che sembra essere stato sorpassato dalla Lamborghini poco prima dell’incidente.

Le voci sulla fuga di Matteo Di Pietro all’estero

Mentre le indagini sono ancora in corso per comprendere la dinamica dell’incidente a Casal Palocco, circolano voci secondo cui l’youtuber sarebbe “fuggito” all’estero. I residenti del quartiere affermano che Matteo e il suo amico Vito Loiacono, anche lui presente nell’auto al momento dell’incidente, si trovano all’estero, con Matteo in Spagna e Vito in Turchia. Tuttavia, queste voci non sono confermate.

La possibilità di espatrio per un indagato

Secondo l’avvocato penalista Guido Stampanoni Bassi, un indagato può in teoria espatriare, a meno che non gli sia stata imposta la misura cautelare del divieto di espatrio. Durante le fasi delle indagini, un indagato è sospettato di aver commesso un reato e vengono aperte indagini per verificare la fondatezza dell’accusa. Al momento, Matteo Di Pietro è solo un indagato e non è ancora un imputato. Pertanto, fintanto che non gli venga imposto il divieto di espatrio, è libero di viaggiare all’estero.

Conclusione: Nonostante le voci sulla sua presunta fuga all’estero, Matteo Di Pietro, attualmente indagato per l’incidente a Casal Palocco, potrebbe avere la possibilità di espatriare se non gli è stata imposta la misura cautelare del divieto di espatrio. Le indagini sono ancora in corso per fare luce sulla dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità penali.