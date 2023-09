L’influencer si comporta da diva in aeroporto: “Non mi fermate, sono troppo importante per aspettare!” [VIDEO]

La Lotta nei Cieli: Quando i Bagagli Diventano un Problema

Le liti tra passeggeri sugli aerei sono un fenomeno abbastanza comune, e spesso la causa di questi alterchi è la sistemazione dei bagagli a mano. Spintoni, parolacce e discussioni sono all’ordine del giorno quando si tratta di trovare spazio per i propri bagagli. Tuttavia, di recente, un caso ha attirato particolare attenzione non tanto per la lite in sé, ma per la risposta data da una giovane influencer. Convinta di essere al di sopra delle regole grazie alla sua fama su Instagram, ha scatenato una rissa che è finita per chiudere il suo account da un milione di follower.

Morgan Osman: l’Influencer in Mezzo alla Tempesta

La protagonista di questa storia è Morgan Osman, una giovane influencer attiva su Instagram. La sua lite è scoppiata quando ha iniziato a contendere uno spazio nell’compartimento superiore per i bagagli a mano con un’altra passeggera. Ciò che ha iniziato come uno scontro di spinte e parole è rapidamente degenerato quando Morgan ha iniziato ad insultare pesantemente l’altra donna.

L’Arroganza dell’Influencer

La situazione ha preso una piega ancor più sconcertante quando Morgan ha notato che qualcuno stava filmando la scena. Invece di cercare di placare la situazione o chiedere scusa, ha pronunciato una frase che ha scatenato l’indignazione sul web. “Filmami pure, sono famosa su Instagram,” ha detto, aggiungendo un tono di arroganza, “Posso fare quello che voglio.” Poco dopo, ha deciso di abbandonare l’aereo prima del decollo.

Le Conseguenze dell’Arroganza

Il video dell’incidente è diventato virale sui social media, suscitando un’ondata di indignazione da parte degli utenti. In risposta, l’account Instagram di Morgan, che contava un milione di follower, è stato bloccato. La giovane ha cercato di giustificarsi nelle sue storie, affermando che non era stata cacciata, ma aveva scelto di lasciare l’aereo per evitare di coinvolgersi ulteriormente nella lite.

In conclusione, questo episodio ci ricorda che la fama sui social media non dovrebbe mai tradursi in un atteggiamento arrogante o nell’idea di poter fare tutto impunemente. Le azioni hanno conseguenze, indipendentemente dal numero di follower che si ha. Sia un promemoria per gli influencer che per tutti noi: il rispetto per gli altri dovrebbe sempre essere al primo posto, ovunque ci troviamo.