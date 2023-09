Scopri tutto sui Ciao Nonni di Reazione a Catena: nomi, età e montepremi da capogiro

Martedì 19 settembre 2023, la puntata di Reazione a Catena ci ha regalato una sfida agguerrita tra I Qua e Là, i campioni in carica, e i nuovi arrivati, I Ciao Nonni. Dopo una performance brillante, i giovani concorrenti romani hanno conquistato il titolo di campioni e il montepremi.

Chi Sono I Ciao Nonni

I Ciao Nonni sono Maria Francesca, Francesca e Matteo, tre giovani romani che hanno scelto questo nome in onore dei loro nonni. Da piccoli, infatti, guardavano il programma insieme ai loro nonni e hanno deciso di omaggiarli in questo modo. Maria Francesca, in particolare, ha dichiarato di voler diventare una geriatra.

La Gara

La gara si è svolta tra Caccia alla Parola, Le Catene Musicali, Quando, Dove, Come, Perché, L’Una tira l’altra e L’Intesa Vincente. I due gruppi si sono sfidati a suon di indovinelli e hanno accumulato un montepremi di 102mila euro.

La Sfida Decisiva

La sfida decisiva ha visto I Ciao Nonni e I Qua e Là sfidarsi a colpi di parole. I primi hanno dimostrato una grande sinergia e hanno indovinato 14 parole, mentre i secondi sono riusciti ad azzeccarne solo 3. I Ciao Nonni si sono così qualificati per l’Ultima Catena con un montepremi di 102mila euro.

L’Ultima Parola

L’Ultima Parola ha visto i nuovi campioni scegliere la parola che collegasse Volo al Terzo Elemento, Maschera. Dopo un po’ di ragionamento, hanno scelto il termine Colombina, vincendo così il montepremi di 3.188 euro.

I Ciao Nonni hanno conquistato il titolo di campioni di Reazione a Catena con una performance brillante e una grande sinergia tra i membri della squadra. Maria Francesca, Francesca e Matteo hanno dimostrato che l’unione fa la forza e hanno portato a casa un montepremi di 3.188 euro.