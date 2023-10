L’iniziativa del Bar Life Coffee: Cornetti gratis per chi ne ha bisogno

Un gesto di gentilezza e solidarietà ha scaldato il cuore dei cittadini di Foggia. Il Bar Life Coffee, situato nella città pugliese, ha lanciato un’iniziativa straordinaria per aiutare chi è in difficoltà. Il titolare, Vito Di Tullio, ha deciso di mettere a disposizione dei cornetti invenduti in modo gratuito per chi ne avesse bisogno. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social media, attirando l’attenzione di molti. Vediamo i dettagli di questa toccante storia.

L’iniziativa: Cornetti gratis per chi ne ha bisogno:

Una semplice ma straordinaria iniziativa è nata al Bar Life Coffee di Foggia. Il gesto è stato reso noto attraverso un messaggio scritto su un cartone, appeso alla saracinesca del bar, con le parole “Prendine se ne hai bisogno”. Il messaggio è chiaro e diretto, e specifica che si tratta di cornetti, ciascuno contenente ben due briosche. L’obiettivo del titolare, Vito Di Tullio, era semplice ma significativo: condividere il cibo invenduto con chi potesse averne bisogno.





La reazione della comunità:

La reazione della comunità di Foggia è stata calorosa e positiva. Il gesto di Vito Di Tullio ha suscitato un profondo senso di gratitudine tra i cittadini, dimostrando come anche un piccolo gesto possa fare una grande differenza nella vita delle persone. Il messaggio di solidarietà e generosità è stato amplificato attraverso i social media, condiviso da numerosi utenti che hanno apprezzato l’iniziativa e l’atteggiamento positivo del bar nei confronti della comunità.

Successo inaspettato:

L’iniziativa è partita solo 48 ore prima dell’annuncio di Vito Di Tullio su Facebook, ma in così poco tempo è stata un successo travolgente. Il gesto di generosità ha toccato il cuore dei clienti del bar e dei residenti di Foggia, dimostrando quanto sia importante diffondere la gentilezza e la solidarietà nella società. Il cibo invenduto non è stato sprecato, ma è stato messo a disposizione di chi ne aveva bisogno, dimostrando che anche le piccole azioni possono avere un grande impatto positivo sulla comunità.