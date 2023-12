Un tragico evento ha scosso la Florida, Stati Uniti, quando un ragazzino di 14 anni ha sparato e ucciso sua sorella di 23 anni durante una lite per i regali di Natale. L’inizio della disputa tra i due è stato segnalato durante lo shopping con la madre e un altro fratello di 15 anni, ma la situazione è rapidamente degenerata quando sono tornati a casa della nonna, situata nella contea di Pinellas, nei pressi di Tampa.

All’interno della casa della nonna, il quattordicenne ha estratto una pistola semiautomatica e l’ha puntata contro il fratello. Il litigio ruotava attorno a quanti regali di Natale sarebbero stati ricevuti, e la tensione è salita alle stelle. Fortunatamente, altri membri della famiglia sono intervenuti per separarli. Ma la tragedia era ancora dietro l’angolo.

Il ragazzino è uscito nel giardino, dove si trovava sua sorella Abrielle Baldwin, con il figlio di 11 mesi nel marsupio. Li ha minacciati entrambi di morte con l’arma in mano. La sorella, forse sottovalutando la situazione, ha cercato di calmarlo, ricordandogli che era Natale. Tuttavia, come risposta, lui ha sparato alla sorella al petto, uccidendola con un solo colpo. Il bambino è rimasto miracolosamente illeso. L’altro fratello è intervenuto con un’altra pistola e ha colpito il ragazzino, che è stato successivamente sottoposto a un intervento chirurgico ed è attualmente in condizioni stabili. Entrambi i ragazzi avevano precedenti penali per rapine, e il quindicenne è stato accusato di tentato omicidio di primo grado.





Una Preoccupante Situazione Locale

Secondo alcune associazioni locali, il problema dell’accesso alle armi tra gli adolescenti è una questione reale e fuori controllo nella contea di Pinellas.

La Piaga delle Armi da Fuoco Negli Stati Uniti

Secondo i dati del Gun Violence Archive, quest’anno negli Stati Uniti sono morte 42.301 persone a causa di colpi d’arma da fuoco, di cui 18.541 omicidi e 23.760 suicidi. Questi dati rivelano una triste realtà di violenza armata quotidiana. Il Pew Research Center ha rivelato che oltre il 40% degli americani vive in famiglie che possiedono almeno un’arma da fuoco, e il numero di armi in circolazione negli Stati Uniti supera di gran lunga la popolazione, con 393,3 milioni di armi per 330 milioni di abitanti. Una situazione che continua a generare tragedie come questa in tutto il paese.