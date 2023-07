"Lo chiama così": Luna Marì, Belen svela il nome che la figlia usa per chiamare Stefano De Martino - Controcopertina

Belen Rodriguez condivide una dolce rivelazione sulla figlia. Sempre attiva sui social, la splendida modella, showgirl e conduttrice argentina condivide dettagli e curiosità sulla sua vita professionale e privata. Questa volta, la rivelazione riguarda la figlia e il rapporto con Stefano De Martino.

Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, è nata nella notte del 12 luglio. Con i suoi 2,9 chili di tenerezza, ha portato gioia alla famiglia. Dopo la fine della relazione con il padre, è arrivato il momento per la piccola di instaurare un rapporto affettuoso anche con Stefano De Martino.

Molti fan si chiedevano come sarebbe stato il rapporto tra Luna Marì e Stefano De Martino. Belen ha svelato alcuni dettagli privati. Durante le vacanze estive trascorse presso la villa sull’isola di Albarella, la famiglia ha trascorso momenti di relax e felicità insieme. Stefano De Martino, Belen e i figli Santiago e Luna Marì hanno creato un’atmosfera amorevole. Durante le storie di Instagram, Luna Marì è stata ripresa mentre mangiava la pasta. A un certo punto, il cane di Stefano De Martino ha fatto irruzione.

Belen ha chiesto a Luna Marì se voleva dare la pasta al cane Choco. Ma la dolce rivelazione è arrivata quando Belen ha aggiunto che la piccola chiama Stefano De Martino con un nome speciale: “No, che poi Tetè si arrabbia eh”. In una recente intervista, Stefano aveva confessato di sentirsi per Luna Marì come uno zio, un legame affettuoso e familiare.

Questa tenera rivelazione ci mostra il legame speciale tra Luna Marì, Belen e Stefano De Martino, e ci fa sorridere nel vedere come i membri della famiglia trovino un modo unico e affettuoso per chiamarsi l’un l’altro.