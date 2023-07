"Faccia a faccia" tra Isabella Ricci e Gemma Galgani: Il dopo l'addio a Fabio Mantovani - Controcopertina

L’uscita di scena romantica a Uomini e Donne e il matrimonio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono ormai un capitolo chiuso. Dopo mesi di assenza dai social, la dama è tornata a comunicare con il pubblico svelando di essere “separata legalmente” dal suo ex marito. Nonostante sia passato del tempo da quel post, sia Isabella che Fabio hanno aggiunto alcuni dettagli sulla loro rottura, senza tuttavia entrare nei particolari. I motivi del divorzio rimangono sconosciuti, ma è stata Isabella a prendere questa decisione.

In un’intervista a Fanpage, Isabella Ricci ha spiegato: “Ho scelto di procedere in questa direzione basandomi sul grande rispetto che nutro per me stessa. Non è stata una scelta basata su motivi banali”. La crisi della coppia sembra essere iniziata a gennaio di quest’anno, ma il pubblico di Maria De Filippi è rimasto deluso dalla fine di questa storia d’amore che sembrava avere un futuro promettente. Tuttavia, c’è qualcuno che sembra essere soddisfatto di questo epilogo: Gemma Galgani.

Tra le due dame non c’è mai stata una grande simpatia, anzi. Isabella Ricci ha sempre criticato il comportamento tipicamente infantile di Gemma, sottolineando come la dama torinese si lasciasse trasportare troppo facilmente dalle emozioni di fronte ai nuovi cavalieri che apparivano nello show.

L’annuncio della fine del matrimonio sembra aver dato a Gemma il momento che aspettava per tornare in studio e confrontarsi “faccia a faccia” con la sua storica nemica, Isabella Ricci. Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo TV, Gemma sarebbe soddisfatta della fine di questa relazione e sarebbe in trepidante attesa per settembre, quando avrà l’opportunità di “dirglie e quattro”, proprio come ha fatto in passato. Secondo una fonte anonima, la separazione di Isabella dimostra che nell’amore è necessario procedere con cautela, proprio come fa Gemma.

La situazione si fa sempre più interessante e non vediamo l’ora di vedere come si svilupperanno gli eventi nello studio di Maria De Filippi.