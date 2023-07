Lo scandalo dietro la rottura di Belen: Stefano De Martino tradito?

La scena gossipistica si scatena ancora una volta con i protagonisti di sempre: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ma questa volta, l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, getta una bomba di rivelazioni che cambiano tutto. Secondo le sue parole, la coppia si sarebbe lasciata diversi mesi fa, e sembra che tradimenti e terze persone abbiano avuto un ruolo cruciale nella rottura.

Stefano De Martino: Il passato che torna a perseguitarlo

Corona non fa mistero riguardo alle ombre che avvolgono Stefano De Martino. “Anche Stefano ha i suoi scheletri nell’armadio e dei segreti, come chiunque altro al mondo. Belen ne è venuta a conoscenza”, afferma senza mezzi termini. L’ex re dei paparazzi rivela persino di aver avuto una conversazione con la showgirl, in cui lei avrebbe confidato dettagli sul marito.

La foto in barca e altre apparenze ingannevoli

L’ormai famosa foto in barca con Belen sembra essere stata solo una messinscena. Secondo Corona, quella storia era già finita da sei mesi, rendendo insignificanti le varie apparizioni pubbliche di Stefano con altre persone. Le immagini al fianco di Elio nel giorno di compleanno di Ignazio Moser e la sua presenza accanto alla Marcuzzi senza fede al dito non hanno alcun significato, poiché il rapporto tra lui e Belen sarebbe stato ormai concluso.

Reazione di Stefano De Martino

Nonostante le esplosive rivelazioni di Corona, Stefano De Martino non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sulla situazione. Tuttavia, una reazione è emersa sui social media, dove il ballerino avrebbe fissato un commento ambiguo di un suo follower. “Hai tradito Belen, come afferma Corona? E poi vuoi essere visto come il bravo ragazzo?”, si chiede il follower.

Il presunto flirt che ha segnato la fine del rapporto

Corona non smette di colpire e rivela il nome di una ragazza napoletana di 23 anni, apparentemente coinvolta in un flirt con Stefano De Martino. Secondo le parole dell’ex paparazzo, la giovane studia all’università ed è distante dal mondo del gossip. Stefano l’avrebbe conosciuta in un locale napoletano di un amico in comune e avrebbe iniziato a cercarla su Instagram, finché non ha ottenuto il suo numero di telefono.

La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra essere avvolta da segreti e tradimenti, e l’intervento di Fabrizio Corona ha gettato ulteriore benzina sul fuoco. Nonostante le indiscrezioni, la coppia non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale, lasciando il pubblico con la curiosità di scoprire cosa accadrà dopo queste scottanti rivelazioni. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo intricato caso che ha catturato l’attenzione della cronaca rosa.