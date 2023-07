Lo scoop dell'estate: Claudia Gerini e l'imprenditore Riccardo Sangiuliano, un nuovo amore inaspettato - Controcopertina

Claudia Gerini, l’attrice italiana amata dal pubblico, sembra aver dato una svolta alla sua vita sentimentale con una sorprendente notizia. Dopo la sua dichiarazione di essere single, seguita alla rottura con Simon Clementi nel 2021, Claudia sembra aver nuovamente aperto il suo cuore a un nuovo amore. Un incontro inaspettato avvenuto a Napoli ha scatenato il gossip: Claudia Gerini è stata paparazzata in atteggiamenti affettuosi con Riccardo Sangiuliano, imprenditore noto per essere stato l’ex marito di un’altra celebrità del mondo dello spettacolo e della televisione.

L’incontro tra Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano

La coppia è stata vista insieme durante una piacevole passeggiata a Napoli, confermando così i rumors di un possibile legame tra i due. Riccardo Sangiuliano è noto per essere l’ex marito di Nathaly Caldonazzo, e l’incontro tra Claudia Gerini e Riccardo sembra essere avvenuto proprio a Roma, prima di partire per Napoli, dove Claudia è impegnata nelle riprese di “Le indagini di Sara” per Netflix.

Il colpo dei paparazzi

La storia d’amore inaspettata è stata catturata dai fotografi di Chi, che non hanno perso l’opportunità di immortalare il momento. Riccardo Sangiuliano è una figura già nota nel mondo dello spettacolo grazie al suo matrimonio con Nathaly Caldonazzo, dal quale è nata la loro figlia Mia, oggi 22enne. Il pubblico italiano ha potuto assistere all’emozionante incontro tra madre e figlia durante la settima edizione del Grande Fratello Vip.

Passato sentimentale di Nathaly Caldonazzo e Claudia Gerini

Oltre alla sua relazione con Riccardo Sangiuliano, Nathaly Caldonazzo è stata legata a Massimo Troisi e Andrea Ippoliti. La figlia Mia ha sorpreso la madre nel corso dell’edizione del Grande Fratello Vip, rassicurandola sul fatto che la persona che lei sapeva sarebbe stata lì ad attenderla fuori dalla casa. Nel frattempo, Mia ha anche riallacciato i rapporti con suo padre.

Per quanto riguarda Claudia Gerini, l’attrice aveva dichiarato di avere dei corteggiatori, ma nessuno aveva ancora conquistato il suo cuore. Tuttavia, la situazione sembra essere cambiata di recente: Riccardo sembra aver colpito il cuore di Claudia, che è già madre di Rosa Enginoli, 19 anni, nata dal suo matrimonio con Alessandro Enginoli, e di Linda Zampaglione, 13 anni, avuta dal suo ex marito Federico Zampaglione.