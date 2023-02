Loredana Bertè: perché non ha avuto figli

Loredana Bertè è una delle cantanti italiane più famose e popolari. Presente sulle scene dal 1970, ha sfornato canzoni che sono entrate a far parte del patrimonio musicale nazionale. Al suo attivo ha 19 album in studio, cinque live e quattro compilation, oltre a numerose partecipazioni al Festival di Sanremo. Nonostante una carriera sfavillante, Loredana Bertè non ha mai avuto figli. Scopriamo perché.

I figli di Loredana Bertè: la verità

Loredana Bertè, icona della musica italiana, non ha avuto una vita sentimentale molto complicata, con relazioni difficili e due matrimoni falliti. La Bertè si è sposata per la prima volta nel 1983 con Roberto Berger, figlio di Tommaso Berger, miliardario fondatore dell’industria del caffè Hag e proprietario delle acque Sangemini. La cerimonia si svolse a St. Thomas, nelle Isole Vergini.

Il matrimonio di Bertè con Roberto Berger durò solo quattro anni, durante i quali i due non vissero mai stabilmente. Nell’estate del 1988, la Bertè conosce Bjorn Borg, campione di tennis svedese, e tra i due scatta la scintilla a Ibiza durante una tappa del Festivalbar. Secondo le cronache dell’epoca, fu il tennista Adriano Panatta a presentare Bjorg alla cantante.

La storia d’amore tra Loredana Bertè e Bjon Borg fu intensa e travagliata. Borg si dimostrò subito piuttosto insofferente agli impegni musicali di Loredana, che arrivò persino ad annullare un’importante tournée.

I due si sposarono nel 1989 e furono spesso oggetto di stampa scandalistica, soprattutto in Svezia. Il matrimonio finì nel 1992 a causa di diversi problemi personali, tra cui la mancata accettazione da parte della famiglia di Borg. Ciò ha impedito anche la possibilità che i due avessero figli.

In alcune interviste, la Bertè ha dichiarato di aver desiderato a lungo avere dei figli con Bjon Borg. Tuttavia, il desiderio non era ricambiato dallo svedese e questo è il motivo principale per cui non ha avuto figli.