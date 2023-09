Lorenzo Licitra, la sua vita privata svelata: ecco il nome del suo famoso fidanzato

Un Amore Tra Due Volti Noti

Lorenzo Licitra e Gabriele Rossi, entrambi affermati nel mondo dello spettacolo, vivono una straordinaria storia d’amore che ha conquistato i loro cuori!

Lorenzo Licitra e la Sua Celebre Carriera

Lorenzo Licitra, il vincitore di X Factor 2017, è oggi protagonista di Tale e Quale Show 2023, un programma di grande successo condotto da Carlo Conti. Ma cosa sappiamo del suo fidanzato Gabriele Rossi? Scopriamolo insieme!

Un Amore Duraturo

Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra sono una coppia felicemente insieme da circa tre anni. La loro storia d’amore è basata su stima reciproca e rispetto, e si è sviluppata all’interno del vibrante mondo dello spettacolo.

Gabriele Rossi: Attore di Successo

Gabriele Rossi, il compagno di Lorenzo Licitra, è un talentuoso attore contemporaneo attivo sia nel cinema che in televisione. Ha recitato in produzioni importanti, tra cui la celebre soap opera “Un posto al sole” trasmessa su Rai Tre.

L’Inizio dell’Amore

Gabriele stesso ha condiviso i dettagli dell’inizio della loro storia d’amore. Dopo aver seguito Lorenzo durante la sua partecipazione a X Factor, Gabriele gli scrisse un messaggio motivazionale. Da lì, nacque una connessione che ha portato a incontri e caffè, e il resto è storia.

Dettagli Personali

L’Età di Gabriele Rossi

Gabriele Rossi ha 35 anni ed è nato ad Alatri, in provincia di Frosinone, il 13 marzo 1988, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Rispetto al suo compagno Lorenzo Licitra, che ha 32 anni, Gabriele è tre anni più grande.

Storie Passate

Gabriele Rossi ha avuto una relazione con l’attore Gabriel Garko, noto per il suo ruolo in diverse produzioni televisive italiane. La loro storia è iniziata nel 2007 durante le riprese della fiction TV “L’Onore e il Rispetto.” Inizialmente, questa relazione rimase segreta per circa cinque mesi. Tuttavia, successivamente i due si sono separati senza rivelare pubblicamente i motivi della loro separazione.

La Carriera Cinematografica di Gabriele Rossi

Gabriele Rossi ha iniziato la sua carriera cinematografica nel 2009 con il film “Meno male che ci sei” diretto da Luis Prieto. Da allora, ha recitato in una serie di film, tra cui “25 aprile – Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana,” “Ballad in Blood,” “Tears in Heaven,” “Carla,” e “Assassin club,” solo per citarne alcuni.

Partecipazione al Grande Fratello VIP

Nel 2016, Gabriele Rossi ha partecipato come concorrente alla prima edizione italiana del Grande Fratello VIP, in onda su Canale 5. Nel reality show condotto da Ilary Blasi, Gabriele Rossi è arrivato in finale, classificandosi al secondo posto.

Segui Gabriele Rossi su Instagram

Se desideri rimanere aggiornato sulle ultime novità di Gabriele Rossi, puoi seguirlo su Instagram cliccando QUI.

Curiosità su Gabriele Rossi

Ecco tre curiosità su Gabriele Rossi: