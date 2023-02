Loretta Lanfredi chi è l’ex compagna di Dodi Battaglia? Età, lavoro, figli e vita privata

L’attrice Loretta Manfredi ha fatto di tutto per farsi notare e anche se oggi è scomparsa dalle scene, la ricordiamo anche per il recente Ho conosciuto Magnus di Paolo Angelini. In realtà i fan dei Pooh ricorderanno il suo nome perché si tratta della seconda conquista di Dodi Battaglia, nonché della madre del suo terzogenito Daniele. Il chitarrista però non la porterà mai all’altare, forse a causa del recente divorzio con la prima moglie Louise Van Buren.

La loro relazione tra l’altro durerà un soffio, visto che alcuni anni più tardi Battaglia troverà la seconda moglie, Alessandra Merluzzi. Forse della Lanfredi dal punto di vista privato sappiamo poco e niente, ma in base alla carriera vissuta dal figlio si può dire che sia lei che Dodi gli abbiano trasmesso la forte passione per il piccolo schermo e per la radio.

Anche se in modo diverso, visto che il rampollo è diventato conduttore radiofonico e televisivo, ottenendo una forte popolarità grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi.

Successivamente, Dodi ha sposato in seconde nozze la pilota Alessandra Merluzzi, ma la relazione è finita in malora alla fine degli anni ’90. Dopo la seconda separazione, ha sposato Paola Toeschi. Nel 2010 la donna ha scoperto di avere un tumore. Per la coppia fu un duro colpo che cominciò ad affrontare un viaggio fatto di interventi e terapie. Dopo aver vinto la sua battaglia la donna ha scritto un libro: ‘Più forte del male’.