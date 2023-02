Mihajlovic, la lettera alla figlia: «Anche se non sono un fidanzato, nessun uomo ti amerà come me»

Buon San Valentino a tutti! Oggi condivido una lettera che mio padre mi ha scritto prima di morire. È un messaggio toccante, seguito da una frase dedicata a mio padre.

Mihajlovic pubblica una lettera alla figlia su Instagram.

“Anche se non sono un fidanzato, anche l’amore di papà è reale. Non ci sarà mai un uomo che ti amerà totalmente e incondizionatamente come ti amo io! Papà”. Questa è la lettera scritta qualche tempo fa da Sinisa Mihajlovic per la figlia Viktorija, condivisa dalla ragazza nel giorno di San Valentino.

La giovane l’ha postata su Instagram insieme a un bellissimo verso del singolo “Superheroes” di Mr. Rain: “Perché siamo invincibili, vicini e ovunque io vada tu sarai con me”.

Parafrasato:

La giovane ragazza lo ha postato su Instagram insieme a un esilarante verso tratto dal singolo di Mr. Rain “Superheroes”: “Perché siamo invincibili, vicini e ovunque io vada tu sarai con me”.