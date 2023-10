L’orrore nascosto: Per 2 anni lui sfrutta la compagna come oggetto sessuale per guadagnare soldi!

Un uomo di 37 anni è stato recentemente arrestato a Milano dalla Polizia di Stato, mettendo fine a una storia di violenza e abusi che ha sconvolto la città. Questa vicenda, che ha visto una vittima subire maltrattamenti per oltre due anni, è un triste esempio dei pericoli che alcune persone devono affrontare nelle loro relazioni.

Gli Orribili Dettagli dell’Abuso

La Squadra Mobile della Polizia di Milano ha ricostruito gli orribili dettagli di questa vicenda. Dal mese di ottobre 2021, l’uomo arrestato avrebbe ripetutamente maltrattato la sua compagna. Questi abusi includevano insulti, schiaffi e pugni, talvolta sfociando in vere e proprie aggressioni fisiche. La donna ha subito lesioni così gravi da richiedere sette accessi al pronto soccorso in poco più di due anni.

Ma le violenze non si limitavano alle botte. La vittima racconta di umiliazioni costanti e di situazioni ancora più sconvolgenti: era stata costretta, in diverse occasioni, ad avere rapporti sessuali non solo con il suo compagno, ma anche con estranei. Questi terribili episodi avvenivano in cambio di denaro o di sostanze stupefacenti, obbligando la donna a prostituirsi per soddisfare le richieste del suo aguzzino.

La Denuncia Coraggiosa

Le violenze e gli abusi hanno continuato per oltre due anni, ma finalmente si sono conclusi nel giugno 2023. Dopo l’ennesimo viaggio al pronto soccorso, la donna ha trovato il coraggio di denunciare il suo aguzzino. Ha raccontato dettagliatamente gli abusi subiti durante la convivenza, inclusi i maltrattamenti, le lesioni e le terribili esperienze di violenza sessuale.

La questura ha subito preso in mano la situazione e avviato le indagini. Gli agenti della IV sezione della Squadra Mobile, sotto la guida di Marco Calì, hanno raccolto prove decisive contro il 37enne, portando all’arresto dell’uomo.

Le Accuse e il Trasferimento in Carcere

L’uomo è stato accusato di maltrattamenti, lesioni, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione ai danni della sua convivente. Queste gravissime accuse lo hanno portato dietro le sbarre, in attesa del processo.

Questa storia è un triste promemoria dei pericoli degli abusi domestici e della violenza di genere. È fondamentale che le vittime trovino il coraggio di denunciare e che le forze dell’ordine agiscano prontamente per proteggere chi è vulnerabile.