Lory Del Santo: età, marito, figli, fidanzato, figli morti e vita privata

Avete mai sentito parlare di Lory Del Santo? È una persona straordinaria che ha realizzato molto nella sua vita e vale la pena di conoscerla!

A soli 16 anni, Lory Del Santo ha iniziato la sua illustre carriera nel mondo dello spettacolo, rappresentando l’Italia alle selezioni di Miss Universo nel 1980. Ha poi partecipato a Tagli, Clippings, Frattaglie e W la Foca e La Gorilla, oltre che a molti altri programmi. Dopo un breve ritiro dalla televisione all’inizio degli anni ’90, la Del Santo è tornata trionfalmente nel 2003 con L’Isola dei Famosi e da allora ha partecipato a Pechino Express, Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi. Oggi, 64 anni e Bilancia, Lory Del Santo ha dimostrato la sua forza di resistenza e continua a lasciare il segno nel mondo dello spettacolo.

Lori Del Santo, vita privata

Lory Del Santo è sempre stata sulla bocca di tutti, per la sua presunta relazione con il ricco uomo d’affari saudita Adnan Khshoggi e il rubino che lui le ha regalato. Per non parlare della sua relazione appassionata con il leggendario chitarrista Eric Clapton, che ha persino scritto una canzone a suo nome, a testimonianza del loro amore.

Mentre Pattie Boyd e l’uomo erano sposati, la showgirl rimase incinta e diede alla luce il loro primo figlio, Conor Loren Clapton, che purtroppo morì il 20 marzo 1991 dopo essere caduto dal 53° piano di un grattacielo di New York. Tragicamente, la finestra era stata lasciata aperta da un addetto alle pulizie, causando la prematura scomparsa del bambino.

Lory Del Santo aveva una relazione con Silvio Sardi quando rimase incinta del suo secondo figlio, Devin. Ha avuto anche un terzo figlio, ma ha scelto di tenere segreta l’identità del padre. Tragicamente, suo figlio Loren è morto nel 2018 a causa di un grave disturbo della personalità.

Negli anni ’90, Lory Del Santo ha tragicamente dato alla luce un figlio con il tennista Richard Krajicek, ma il bambino è morto dopo due brevi settimane di vita a causa di un’infezione.

Oggi Lory Del Santo ha una relazione sentimentale con Marco Cucolo, più giovane di lei di quasi tre decenni.