Luca Jurman, critiche accese e rivelazioni shock contro il cast di X Factor

Luca Jurman, rinomato vocal coach ed ex professore di Amici, ha scatenato una tempesta di polemiche nei confronti del cast di X Factor. Durante una diretta sui social media, ha preso di mira Francesca Michielin, mettendo in discussione la sua idoneità come conduttrice e giudice del programma. Ha sollevato dubbi sulla sua competenza in merito a un episodio relativo a Ivan Graziani, esprimendo chiare perplessità.

Dargen D’Amico Sotto Accusa

Nessun risparmio neanche per Dargen D’Amico, a cui Jurman si è rivolto in modo sprezzante, contestando apertamente il suo ruolo di giudice e il suo contributo al programma. Le parole del vocal coach sono state taglienti, e ha apertamente dichiarato che il talent show sta perdendo appeal e sta attirando un pubblico sempre più ridotto.





Ambra Angiolini e Fedez Nella Raffica di Critiche

Ambra Angiolini e Fedez non sono sfuggiti alle critiche di Jurman, nonostante le loro carriere di successo. Secondo il vocal coach, le loro competenze non si adattano a un programma di risonanza come X Factor. Le sue affermazioni sono state nette, definendo il talent show come “un cucuzzaro del cacchio” e accusando la Michielin di non conoscere nemmeno l’importante figura di Ivan Graziani.

Il Sostegno a Morgan e l’Accusa di “Lobby”

Jurman ha espresso il suo sostegno a Morgan, recentemente allontanato da X Factor, lodandolo come una figura “pura” e “idealista” che ha perso la pazienza a causa delle “stronzate” perpetrate dalla Michielin e da D’Amico. Ha sollevato anche gravi accuse, denunciando l’esistenza di una presunta “lobby” che coinvolgerebbe Fedez e altre personalità chiave dell’industria musicale, equiparandola a un complotto. Le dichiarazioni di Jurman riflettono una critica non solo ai singoli membri del cast di X Factor, ma anche al sistema che circonda il talent show, da lui ritenuto corrotto e manipolato.