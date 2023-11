“Io Canto Generation” Prima Puntata: Mietta Critica la Giuria, Albano non se la tiene e risponde per le rime

La prima puntata dell’atteso talent show “Io Canto Generation,” condotto con maestria da Gerry Scotti, ha fatto il suo debutto il 22 novembre 2023, portando subito con sé una miscela di emozioni e controversie. Durante la serata, due giovani talenti, Marta Di Domenico e Daniele Mattia Inzucchi, hanno dovuto dire addio alla competizione, lasciando la squadra di Mietta notevolmente ridimensionata, con soli due membri. La puntata è stata caratterizzata dalla partecipazione dei concorrenti, divisi in sei squadre, che hanno messo in mostra il loro talento, duettando con i propri coach e affrontando tre diverse manche di gara.

Il Disappunto di Mietta

Nonostante l’entusiasmo che circondava la serata, Mietta, una delle coach, non ha esitato a esprimere la sua delusione riguardo alla decisione della giuria di eliminare due dei suoi cantanti. La coach ha apertamente criticato i giudici per aver assegnato punteggi troppo generosi, sottolineando la mancanza di attenta valutazione delle esibizioni. Con umiltà e fermezza, Mietta ha dichiarato: “A mio avviso, avete assegnato punteggi troppo elevati e non avete ascoltato con attenzione. Lo dico con rispetto e apertura di discussione,” suggerendo che i giudici potrebbero essere stati influenzati più dalla canzone eseguita che dalla qualità delle performance in sé.





Decisioni Difficili e la Difesa dei Giudici

Nonostante le critiche di Mietta, la giuria composta da Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Orietta Berti e Albano Carrisi ha difeso con fermezza le proprie valutazioni. Albano ha affermato con chiarezza: “Tutto è stato fatto in modo onesto; i punteggi sono stati alti perché i concorrenti sono stati bravi,” riaffermando l’integrità e la giustezza delle decisioni prese. La puntata si è conclusa con la salvezza di Elia Pedrini, il più giovane membro della squadra di Mietta, grazie ai voti della giuria e di Chiara Tortorella, e di Daniele Mattia Inzucchi, salvato dal voto del pubblico in studio.