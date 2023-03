Lucio Ardenzi chi era il marito di Ornella Vanoni? Età, vita privata e figli

Dopo il successo del film Senza fine, in cui Ornella Vanoni è stata protagonista e premiata, il marito Lucio Ardenzi è tornato alla ribalta.

Chi era il marito di Ornella Vanoni, Lucio Ardenzi, e chi è suo figlio Cristiano?

Ornella Vanoni è stata sposata con Lucio Ardenzi.

Dopo la sua apparizione nel film Senza fine, Ornella Vanoni è tornata a farsi vedere, ma non per attirare l’attenzione su di sé. L’attenzione è ora rivolta a Lucio Ardenzi, il defunto ex marito della nota cantante.

Nato a Roma nel 1922, Lucio ha avuto fin da giovane un forte interesse per l’industria musicale e teatrale. Era un impresario e un talent scout di talento, avendo scoperto molti personaggi di grande potenziale, come Giorgio Albertazzi-Anna Proclemer e Paolo Stoppa-Rina Morelli.

Cristiano Ardenzi

La relazione tra i due durò una dozzina d’anni, dal 1960 al 1972, e portò alla nascita di Cristiano Ardenzi, un individuo molto solitario. Le informazioni disponibili su di lui sono molto limitate e non sembra essersi mai interessato al mondo dello spettacolo.

Ornella Vanoni ha commentato il percorso professionale di Cristiano nel corso di un’intervista, sottolineando che può essere difficile per chi fa arte. Ha poi spiegato: “All’epoca mi sentivo persa. Avevo da poco chiuso una relazione con un uomo sposato, ero innamorata di un altro sposato e alla fine ho sposato Ardenzi”.

Come nonno devoto, posso testimoniare la complessità dell’amore, ma il legame tra un nonno e i suoi nipoti è un legame di serenità e pace. Cristiano ha una sorellastra, Francesca Ardenzi, nata dal matrimonio di Lucio con Erina Torelli nel 1969, dopo la fine della relazione con la Vanoni.

Dedica di Ornella Vanoni

Dopo la morte di Lucio Ardenzi, la celebre cantautrice ha scritto una lettera accorata che è stata pubblicata su Il Corriere della Sera, in cui spiega le motivazioni che l’hanno spinta a esibirsi il giorno dopo la sua scomparsa in un concerto alla Villa Reale di Monza. Nella lettera si legge: “Questa sera farò lo spettacolo che devo fare, e sarà uno spettacolo nello spettacolo, lo spettacolo della vita, che dobbiamo fare al meglio delle nostre possibilità finché abbiamo le energie per farlo. E poi c’è Cristiano, nostro figlio, per il quale sono grato”.