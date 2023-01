Luigi Calagna e Sofia Scalia, chi sono Sofì e Luì dei Me contro te: età, sono fidanzati? quando si sposano?

Sofia Scalia (nata il 14 maggio 1997 a Palermo) e Luigi Calagna (nato il 6 dicembre 1992 a Palermo) sono due YouTuber che hanno raggiunto la notorietà per i loro contenuti adatti ai bambini.

Luigi si è iscritto alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Palermo dopo aver studiato Farmacia. Nel 2012 ha conosciuto Sofia, anch’essa studentessa della stessa facoltà, tramite il cugino di lei, amico di Luigi. Dopo un periodo di corteggiamento, Luigi e Sofia hanno iniziato una relazione.

Come riportato da Diva e Donna questa settimana, la coppia sta organizzando il proprio matrimonio e ha già fissato la data: 26 dicembre 2023. I due hanno fatto sapere a Oggi che si tratterà di un evento di proporzioni importanti, visto che i loro follower non vedono l’ora di essere presenti. La coppia sta cercando un modo per rendere il giorno speciale per loro e per soddisfare i desideri dei loro ammiratori.

Video su Youtube

Il primo video di Luì e Sofì è stato pubblicato il 4 ottobre 2014, con il titolo Il primo video di Luì e Sofì. I video successivi vengono pubblicati sul canale ogni giorno, dal lunedì al venerdì.

Il loro video più visto ha accumulato 47 milioni di visualizzazioni e il loro canale ha 6 milioni di iscritti. Inoltre, hanno 2,5 milioni di follower su TikTok e 1,5 milioni di follower su Instagram.

Il canale, intitolato “Me vs. You”, è stato creato con l’idea di pubblicare video di sfide competitive tra due persone, un formato ampiamente utilizzato da molti altri creatori di contenuti online. Nel corso del tempo, il canale si è diversificato per includere una serie di altri tipi di video, ma il nome è rimasto invariato.

Nel corso del tempo si sono avventurati in altre forme di media. Nel 2017 hanno partecipato alla serie di Disney Channel “Like Me”. Nel 2018 hanno dato alle stampe “Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro di Me vs. You” e i singoli “Mr. S”, “Princesa” e “Kira and Ray”, oltre alla canzone “Life is a Circus”.

Nel 2020 è uscito il debutto alla regia di Gianluca Leuzzi, “La vendetta del signor S”, che ha ottenuto un incasso di oltre 9 milioni di euro.