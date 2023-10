L’urlo straziante di Noa, rapita da Hamas davanti al suo fidanzato: il VIDEO che sconvolge il mondo!

Il conflitto tra Israele e le truppe miliziane palestinesi ha portato a un tragico bilancio di morti, feriti e prigionieri. Tra questi ultimi, ci sono i giovani catturati durante il raid avvenuto durante il Nova Festival, un rave al confine della striscia di Gaza. Tra questi, c’è la studentessa israeliana Noa Argamani, rapita sotto gli occhi del suo fidanzato e attualmente dispersa.

Noa Argamani, 25enne studentessa di ingegneria di software e sistemi informatici dell’università Ben Gurion del Negev, si era recata al festival per celebrare la festa ebraica del Sukkot insieme al suo fidanzato. In un video diffuso dai palestinesi e rilanciato dalla Cnn, si vede la ragazza terrorizzata, in preda al panico e con le lacrime agli occhi, gridare disperatamente al suo fidanzato mentre viene portata via dai miliziani in moto.

Il padre della ragazza ha chiesto di diffondere il video nella speranza che possa aiutare a individuare i due ragazzi attualmente dispersi. Sotto shock per la situazione, ha dichiarato di aver cercato di proteggere e amare la figlia per tutta la vita e spera di poterla incoraggiare in questo momento difficile.

Questa vicenda è solo una delle tante tragedie che si stanno verificando in queste ore nel conflitto tra Israele e Palestina, un conflitto che continua a mietere vittime innocenti da entrambe le parti.