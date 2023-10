Lutto nel cuore dei genitori: bimbo di 11 mesi muore all’asilo senza spiegazioni

Il Duro Addio dei Genitori al Piccolo di 11 Mesi: “Il Nostro Ale era in Salute, Non Capisco Cosa sia Successo”

Laura e Kevin, una coppia sulla trentina, hanno vissuto l’arrivo del loro bambino come un dono prezioso. Alessandro Izzi, il loro piccolo, è diventato il centro del loro universo in meno di un anno. Tuttavia, la tragedia ha colpito quando Alessandro è deceduto all’asilo nido “Raggio di Luna” a Porcellengo, provincia di Treviso, lo scorso venerdì. Il piccolo si era addormentato dopo il pasto e non si è più risvegliato, lasciando un vuoto incolmabile e molte domande senza risposta nella vita dei genitori distrutti.

La Procura: “Potrebbe essere un Caso di Morte in Culla”

Laura e Kevin sono devastati. Non accusano nessuno, ma vogliono che venga fatta luce sulla morte del piccolo Alessandro Izzi. “Il nostro bambino era in salute”, raccontano, “non aveva problemi di salute. La sua morte è stata un fulmine a ciel sereno. Siamo tutti distrutti”. Secondo la Procura, la spiegazione più probabile è che il bambino di 11 mesi sia morto a causa della cosiddetta “morte in culla”. Tuttavia, per fare chiarezza sulla vicenda, è stato ordinato un esame autoptico sul corpo del piccolo.

Le Maestre dell’Asilo Nido Indagate

Nel frattempo, per facilitare le indagini, sono state iscritte nel registro degli indagati la direttrice della struttura e due maestre. Secondo le testimonianze delle donne che lavorano nell’asilo, la direttrice Rachele Pezzillo avrebbe dato da mangiare al piccolo Alessandro Izzi e avrebbe avuto l’incarico di sorvegliare il sonnellino dei bambini. Per le indagini, sono stati sequestrati anche la cameretta di Alessandro Izzi, il cuscino e le lenzuola su cui era adagiato.