“Lutto nel Mondo del Calcio: Addio a Emanuela, la Figlia di Giorgio Perinetti”

Chi Era Emanuela Perinetti?

Una tragica notizia ha scosso il mondo del calcio: a soli 34 anni, Emanuela Perinetti, figlia del noto dirigente sportivo Giorgio Perinetti, ci ha lasciato a causa di complicazioni legate a una malattia che l’ha afflitta per un certo periodo. Ma chi era Emanuela?

Emanuela era una giovane donna manager, ricoprendo la posizione di general manager presso la Sport Business Unit di Sports Dots (Prodea Group). Inoltre, era co-fondatrice di Cucu Sports e Stadeo. La sua presenza nel mondo degli affari e dello sport digitale era notevole, tanto che è stata inclusa tra le 150 donne più influenti nell’ambito digitale. Sebbene avesse fatto della città di Milano la sua casa, la sua vita era profondamente legata a Roma, città natale di suo padre.

Un Dolore Immenso per Giorgio Perinetti

Il padre di Emanuela, Giorgio Perinetti, noto dirigente sportivo che ha prestato la sua esperienza in squadre di calcio come Roma, Napoli e attualmente all’Avellino, ha dovuto affrontare questa terribile perdita. Giorgio aveva già vissuto il dolore della perdita di sua moglie Daniela nel 2015, a causa di una grave malattia. La scomparsa di Emanuela ha scosso profondamente il mondo sportivo, gettando un’ombra di tristezza su tutti coloro che l’avevano conosciuta.





L’Omaggio del Mondo del Calcio

La notizia della morte di Emanuela è giunta in contemporanea con il triplice fischio della partita Avellino-Juve Stabia, un momento che ha lasciato la squadra campana in silenzio stampa, segnando l’importanza del momento. Anche il Palermo Calcio ha voluto esprimere il proprio cordoglio tramite un tweet dedicato a Emanuela, dimostrando la solidarietà del mondo del calcio: “Il Palermo FC esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Emanuela, figlia di Giorgio Perinetti”.

Il Napoli, una delle squadre in cui Giorgio Perinetti ha lavorato, ha condiviso il dolore: “Tutto il Napoli si stringe intorno a Giorgio Perinetti per la perdita della figlia Emanuela”. Anche il Venezia FC e il Brescia Calcio hanno voluto condividere le loro condoglianze, ricordando l’importante contributo di Giorgio Perinetti nel mondo dello sport.

In questo momento di lutto nel mondo del calcio, si uniscono affetto e ricordi per Emanuela Perinetti, una figura luminosa che ha lasciato un’impronta indelebile nella sua breve ma significativa vita.