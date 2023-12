Il mondo della ristorazione di Napoli e della Campania è in lutto per la prematura scomparsa di Luciano Bifulco, un nome noto nel settore della gastronomia locale. Luciano, celebre macellaio e ristoratore, ci ha lasciato all’età di 40 anni, lasciando un vuoto profondo in questa comunità culinaria.

La vita di Luciano Bifulco è stata tragicamente spezzata a seguito di un incidente stradale di cui si stanno ancora investigando le cause. Questo drammatico evento si è verificato questa mattina, gettando nella costernazione tutti coloro che conoscevano e amavano Luciano. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, purtroppo le ferite riportate si sono rivelate fatali. Luciano lascia la moglie e i loro tre figli, che oggi piangono una perdita incolmabile.

Un professionista di grande statura e amore per la cucina

Luciano Bifulco proveniva da una famiglia di macellai e aveva ereditato la passione e l’arte di lavorare con la carne. Insieme al suo fratello, aveva preso le redini dell’attività di famiglia ad Ottaviano, nella provincia di Napoli. La loro dedizione e maestria li avevano portati a fondare la rinomata Braceria Bifulco e, successivamente, Bifulco Exclusive. Oltre ad essere un ristoratore di successo, Luciano era noto anche come fornitore di carne di alta qualità, che riforniva numerosi ristoranti di prestigio in Campania e oltre i confini regionali.





Il cordoglio della comunità gastronomica

La notizia della morte di Luciano Bifulco ha suscitato una profonda commozione all’interno della comunità gastronomica. I social network si sono riempiti di messaggi di cordoglio e di ricordi condivisi da amici, colleghi e clienti. Tra questi, Egidio Cerrone, patron della celebre panineria Puok Burger Store a Napoli, ha espresso il suo dolore: “No Luciano, no amico mio, mi si è spezzato il cuore, sto piangendo di brutto, io e Teresa ti volevamo troppo bene”. La scomparsa di Luciano Bifulco rappresenta una perdita irrimediabile per la comunità culinaria, un uomo amato e stimato sia a livello professionale che personale.

In questo momento di grande tristezza, l’intera comunità della ristorazione si unisce nel ricordare e onorare la memoria di Luciano Bifulco, un vero e proprio pilastro della cucina napoletana. La sua passione e dedizione rimarranno un faro per tutti coloro che continuano a portare avanti la sua eredità culinaria.