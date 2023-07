"Ma allora ci dovete dire qualcosa". Clizia Incorvaia, la scoperta dell'anno su lei e Paolo Ciavarro - Controcopertina

È arrivato il momento tanto atteso per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro? Le recenti attività sui social sembrano indicare un annuncio importante in arrivo. La bellissima influencer è tornata attiva su Instagram e ha condiviso immagini che hanno suscitato grande interesse. Ma non si è limitata alle foto, ha anche lasciato cadere alcuni commenti enigmatici che hanno aperto le porte a un evento straordinario, che potrebbe concretizzarsi a breve.

La reazione di Eleonora Giorgi ha contribuito ad alimentare le speculazioni, facendo pensare che la notizia più bella per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sia ormai imminente. Clizia ha dato un’anticipazione attraverso i suoi abiti e le sue parole, rispondendo ai suoi affezionati follower che la seguono giorno dopo giorno. Questa estate 2023 e i mesi a venire potrebbero segnare un momento indimenticabile nella sua vita.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, il grande annuncio si avvicina

Sì, l’attenzione dei fan di Clizia Incorvaia e di Paolo Ciavarro si è intensificata quando lei ha pubblicato alcune foto che la ritraggono in costume da bagno. Non si è trattato solo della sua straordinaria bellezza, ma anche del suo corpo che sembra appartenere a una giovane ragazza invece che a una donna di 42 anni. E sembra che il suo compagno le abbia fatto un regalo indimenticabile.

Il costume da bagno scelto da Clizia presentava una scritta in inglese, adornata con brillantini: “The Bride (maybe)”, che tradotto significa “La sposa (forse)”. Inoltre, si è notato che indossava un anello all’anulare sinistro, suggerendo che il matrimonio con Paolo Ciavarro sia imminente. Potrebbe esserci stata già una proposta di matrimonio, considerando il suo commento criptico. Eleonora Giorgi ha anche detto: “Che bella nuora ragazzina che ho”.

Clizia ha risposto ad una follower che aveva chiesto: “Ma ci vuoi dire qualcosa o ti piaceva solo il costume?”. E lei ha risposto: “Mmm, non credo sia solo una prova costume ma…”. Quindi sembra che i fiori d’arancio con Paolo siano davvero dietro l’angolo.