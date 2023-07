“Ma che fai? È sbagliato”. Sophie Codegoni difende la sua scelta: la polemica sul bagno in piscina della figlia Celine - Controcopertina

Critiche e risposte: la controversia sulla decisione di Sophie

La vita dei personaggi pubblici spesso viene messa sotto la lente di ingrandimento, e l’ultima a subire critiche è stata Sophie Codegoni per un gesto che ha coinvolto la sua adorabile figlia Celine. Nonostante avesse condiviso un dolce video su Instagram, alcuni utenti hanno sollevato obiezioni, evidenziando presunti rischi e comportamenti inappropriati. Questa volta però, Sophie ha deciso di non rimanere in silenzio e ha risposto prontamente alle critiche, soprattutto a quelle di una donna che ha puntato il dito su un gesto considerato imprudente e pericoloso.

Una giornata turbolenta per Sophie Codegoni

Le ultime ore non sono state certo tranquille per Sophie Codegoni. Oltre alla critica riguardante sua figlia Celine, c’è stata anche una clamorosa anticipazione rilasciata da Fabrizio Corona. L’ex paparazzo ha affermato che Sophie Codegoni e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, avrebbero avuto un violento litigio, quasi arrivando alle vie di fatto. Tuttavia, queste affermazioni sono state prontamente smentite con forza dall’ex moglie di Bonolis.

La critica sul gesto di Sophie con Celine

Sophie Codegoni si è ritrovata nuovamente a dover affrontare una critica, che sicuramente ha colto di sorpresa. Il motivo riguardava il bagno in piscina che la compagna di Alessandro Basciano ha voluto concedere alla sua adorata figlia. In un breve video, durante il quale la canzone di Eros Ramazzotti “Un’emozione per sempre” faceva da colonna sonora, madre e figlia si sono immerse nell’acqua per rinfrescarsi. Tuttavia, un utente ha sollevato la questione dell’età della bambina, sostenendo che i bambini sotto i sei mesi non dovrebbero essere messi in acqua a causa della mancanza di termoregolazione.

La risposta di Sophie Codegoni e la chiusura della polemica

Sophie Codegoni ha prontamente risposto alla critica ricevuta, ribadendo che prima di prendere qualsiasi decisione riguardante sua figlia, si consulta sempre con il pediatra per garantire il suo benessere. Ha anche aggiunto che il suo pediatra, esperto in materia, ha approvato il bagno in piscina e al mare per la piccola Celine, indicando di lavarla accuratamente con acqua tiepida. Ha concluso invitando le persone a informarsi correttamente prima di giudicare, poiché nessuno farebbe mai nulla che potesse nuocere alla salute della loro bambina. La polemica è stata così chiusa sul nascere, sottolineando l’importanza di affidarsi alle competenze mediche e alla responsabilità genitoriale.