“Ma come sono cambiate?!” sicuramente ricorderete le ex stelle infantili della tv con i loro volti angelici.

Ricorderete sicuramente Mary Kate e Ashley Olsen, le gemelle che hanno affascinato il pubblico con il loro talento fin dalla tenera età. Da icone televisive e cinematografiche, sono cresciute diventando anche affermate stiliste e imprenditrici nel mondo della moda. Sebbene abbiano fatto un passo indietro dallo schermo, il loro successo e il loro stile sono ancora celebrati nel mondo della moda.

Le Gemelle Olsen: Protagoniste della Sitcom e del Cinema

Nate nel 1986, le gemelle Olsen hanno fatto il loro debutto come vere e proprie protagoniste nel mondo dello spettacolo con la celebre sitcom “Gli amici di papà” a soli 9 mesi di età. Il loro talento e il loro irresistibile carisma hanno catturato il cuore del pubblico, portandole a collezionare una ventina di film e telefilm di successo negli anni Novanta. Ma con il tempo, come spesso accade per molti enfant prodige di Hollywood, hanno scelto di allontanarsi dallo schermo dopo l’insuccesso del loro ultimo film “Una pazza giornata a New York”.

Una Nuova Carriera nell’Alta Moda

Nonostante l’addio al mondo dello spettacolo, le gemelle Olsen hanno intrapreso una nuova avventura nella moda. Nel 2006, hanno fondato “The Row”, un marchio di alta moda che ha riscosso grande successo nel settore. Il loro talento e la loro creatività le hanno portate a ricevere prestigiosi premi come miglior brand e migliori stiliste dell’anno dall’associazione americana CDFA, per ben due volte consecutive in tre anni.

Un Cambiamento nel Look

Mentre le gemelle Olsen continuano a essere celebri negli Stati Uniti e a partecipare a eventi prestigiosi come il Met Gala, è evidente che il tempo ha portato dei cambiamenti nel loro aspetto. A soli 31 anni, Mary Kate e Ashley sembrano apparire invecchiate rispetto ai loro trascorsi sullo schermo. La loro espressione seria e il look scelto per l’evento hanno suscitato qualche sorpresa e commenti sul loro aspetto “da vecchie signore”.

Una Vita di Battaglie

L’invecchiamento precoce delle gemelle Olsen potrebbe essere attribuito alle battaglie personali che hanno dovuto affrontare. Entrambe hanno affrontato problemi di salute come anoressia e depressione in passato. Queste sfide hanno sicuramente lasciato un segno sul loro aspetto e sul loro benessere.

Nonostante l’invecchiamento e i commenti sul loro aspetto, Mary Kate e Ashley Olsen restano ispiratrici nel mondo della moda e un esempio di determinazione. Le loro creazioni per “The Row” continuano ad essere apprezzate e ammirate. Il successo che hanno raggiunto nella moda dimostra la loro versatilità e talento, e anche se possono sembrare invecchiate rispetto agli anni d’oro dello schermo, la loro influenza nel mondo della moda rimane forte.