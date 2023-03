“Ma come ti permetti?”. Edoardo Donnamaria, l’osservazione riguardo Aurora Ramazzotti: controversia

Edoardo Donnamaria non è nuovo alle polemiche, ma non è che le cerchi: la sua nuova fama lo ha probabilmente lasciato un po’ sopraffatto. Tuttavia, rimane fedele a se stesso e agli altri, commettendo errori come tutti noi. È rimasto onesto durante tutto il suo percorso al GF Vip, e questo è qualcosa che va ammirato!

Edoardo Donnamaria ha commentato una foto di Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, scatenando una raffica di gossip! Aurora, che aspetta un bambino, ha condiviso una foto del suo pancione e ha scritto una dolce didascalia: “Lo zio non vede l’ora di conoscerti!”. Non vediamo l’ora di vedere cosa riserva il futuro a questa famiglia!

Edoardo Donnamaria si trova in una situazione difficile – un commento straziante per Aurora Ramazzotti!

In gioiosa attesa, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sta per affrontare il nono mese di gravidanza e dovrebbe dare alla luce un maschietto, figlio di Aurora, all’inizio di aprile. Il commento di Edoardo Donnamaria ha però suscitato le critiche di molti per il suo comportamento scorretto nei confronti di Antonella Fiordelisi.

Oh Edoardo, che commento appassionato hai fatto alla foto di Tommaso Zorzi! Hai notato con grande astuzia che il ventre di Aurora è gonfio per la gioiosa notizia della sua gravidanza! Non c’è da stupirsi che il tuo commento sia stato accolto con estrema simpatia da molti sui social media: è stato davvero sentito!

In tanti hanno subito risposto al commento di Edoardo Donnamaria e il putiferio che ne è derivato è stato inevitabile. “Che commento sconsiderato!”, ha esclamato una persona. “Non sono queste le battute da fare a una futura mamma!”. Altri sono intervenuti in sua difesa, ricordando il legame di lunga data tra i tre.