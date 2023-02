Maddalena Corvaglia contro l’ex amica Elisabetta Canalis: “Ricostruire la fiducia è un processo difficile”

Ospite a Verissimo, l’ex showgirl torna a parlare della sua lunga relazione con l’ex collega, terminata diversi anni fa.

Maddalena Corvaglia è stata ospite di Verissimo sabato 4 febbraio, dove ha condiviso la sua storia con la conduttrice Silvia Toffanin. Ha parlato della sua separazione da Stef Burns, chitarrista della band di Vasco Rossi e padre di sua figlia Jamie, nonché della sua esperienza di maternità e dello scioglimento dell’amicizia con Maddalena Corvaglia.

Maddalena ha divorziato da cinque anni. Quando ci si trova di fronte a ostacoli insormontabili, è necessario agire, spiega a Silvia Toffanin. Durante le feste, la famiglia si è riunita per un’occasione speciale, nonostante non sia più una coppia.

Maddalena rivela anche di aver chiesto il divorzio a Los Angeles per evitare l’attenzione dei media in Italia, ma di essersi poi resa conto che i cittadini stranieri non hanno gli stessi diritti di quelli americani.

Nel corso del talk show, l’ex velina ha affrontato le voci sulla sua separazione dall’amica e collega di lunga data Elisabetta Canalis. “È stata una relazione meravigliosa che è giunta al termine. Tengo ancora molto a lei e sono felice che stia bene. Ricostruire la fiducia è un processo difficile”. Le due erano molto legate e avevano anche iniziato un’attività in comune, una palestra a Miami, dove entrambe risiedevano.

E su Paolo Berlusconi.

Interrogata sulla sua attuale situazione sentimentale, Maddalena ha rivelato di non essere attualmente fidanzata, ma che qualcuno le ha recentemente fatto battere il cuore. Si ipotizza che si tratti di Paolo Berlusconi, fratello di Silvio Berlusconi, con il quale è stata avvistata insieme in diverse occasioni.