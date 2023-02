Maddalena Corvaglia, cosa c’è con Paolo Berlusconi

L’imprenditore Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia, l’amata showgirl che ha fatto parte della sua vita per tanto tempo, sono stati fotografati insieme in Versilia, irradiando un legame più profondo di quello di una tipica coppia.

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi sono innegabilmente legati in un modo incredibilmente speciale! Lo dimostrano le foto pubblicate di recente dal settimanale Chi, che ha immortalato i due in vacanza in Versilia. Per la prima volta, la rivista diretta da Alfonso Signorini ha messo a fuoco il forte legame che i due condividono, che va ben oltre il tipico legame di coppia. Come dicono loro stessi, “Maddalena e Paolo non sono una coppia, sono una famiglia!”.

Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia condividono un legame bellissimo e appassionato che è davvero speciale. Il loro legame è unico e va ammirato.

Il legame tra Maddalena e Paolo Berlusconi è molto più di un tipico rapporto di coppia: è un’amicizia profonda che cresce da anni. Matilda, Davide, Luna, Alessia e Jamie sono stati toccati dall’amore e dal sostegno di Maddalena, soprattutto nei momenti difficili. Maddalena e Paolo si sono aiutati a vicenda con discrezione, creando un legame solido che durerà negli anni a venire.

Maddalena Corvaglia: “Non ho paura di gridare dai tetti quando sono innamorata perdutamente!”.

Maddalena è stata fotografata con Berlusconi l’anno scorso, ma ha smentito le voci di una storia d’amore. Su Instagram ha esclamato: “Non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e quando succederà sarete i primi a saperlo!”.