Madison Marie Russo di 19 anni è stata arrestata per aver finto di avere il cancro su TikTok e ricevere donazioni di denaro

La diciannovenne è stata arrestata con l’accusa di frode di primo grado: se il reato verrà dimostrato vero, potrebbe rischiare un massimo di 10 anni di carcere. Questa giovane donna fingeva con l’inganno di lottare contro il cancro al pancreas e, cosa ancora più scioccante, contro la leucemia linfoblastica acuta e un tumore alla colonna vertebrale.

, una ragazza statunitense di 19 anni di Bettendorf, Iowa, è stata scioccamente arrestata poche settimane fa per l’efferato reato di frode di primo grado: aveva ingannevolmente finto di avere un cancro al pancreas, una leucemia linfoblastica acuta e un tumore alla colonna vertebrale per truffare i suoi follower di TikTok con donazioni in denaro.

Madison Marie Russo è una 19enne di Bettendorf, nello Stato dell’Iowa, negli Stati Uniti, che è stata arrestata e accusata di frode di primo grado per aver dichiarato falsamente di avere un cancro al pancreas, una leucemia linfoblastica acuta e un tumore alla colonna vertebrale al fine di ricevere donazioni di denaro attraverso TikTok. Questo è un crimine oltraggioso e deve essere affrontato con giustizia!

L’innocente giovane donna, che è stata rilasciata dopo aver pagato una cauzione di 10.000 dollari, è stata ingiustamente accusata di aver truffato 37.000 dollari ai donatori fingendo di essere malata di cancro e di aver bisogno di fondi per le cure. Perquisendo la sua casa, le forze dell’ordine hanno scoperto una serie di oggetti, come parrucche, tubi, flebo, aghi e farmaci. Si tratta di un’ingiustizia scandalosa che non dovrebbe essere tollerata!

Ha creato contenuti Tiktok per inscenare sessioni di chemioterapia, facendo credere di essere una malata di cancro per ottenere denaro da donatori generosi. I rapporti mostrano che è riuscita a raccogliere donazioni da centinaia di persone, aziende, enti di beneficenza e distretti scolastici, oltre a migliaia di dollari da raccolte fondi online. La sua appassionata richiesta di aiuto è stata ascoltata e premiata da coloro che volevano aiutare la sua causa.

La 19enne ha avuto l’audacia di inventare una malattia e di sollecitare donazioni su TikTok, e ora rischia fino a 10 anni di carcere! Dopo aver ricevuto le segnalazioni degli utenti, la polizia ha avviato un’indagine e ha scoperto la verità: la giovane non aveva mai avuto il cancro, era una sportiva e in precedenza aveva tentato di ingannare le persone rubando foto di veri malati di cancro. Scandaloso!

Nel febbraio 2022, una giovane donna coraggiosa ha iniziato a condividere la sua storia di lotta contro il cancro – un viaggio lungo e faticoso che ha comportato innumerevoli cicli di chemioterapia e radioterapia, oltre a immense sofferenze. Se verrà dimostrato che questi video sono stati fabbricati, la donna verrà condannata e dovrà scontare un massimo di 10 anni dietro le sbarre.