Madonna e la Sua Lotta Contro un'Infezione Devastante: Notizie Preoccupanti dopo il Ricovero e le Dimissioni - Controcopertina

Il 29 giugno, Madonna è stata dimessa dall’ospedale dopo essere stata ricoverata per una “grave infezione batterica”. La popstar è stata riaccompagnata a casa a New York tramite un’ambulanza privata. La notizia, riportata da CNN citando una fonte vicina alla cantante, afferma che Madonna “si sente meglio”. Purtroppo, a causa di questa situazione, la cantante ha dovuto posticipare il suo atteso Tour di Celebration, previsto per sette mesi in 45 città in tutto il mondo. Questo avrebbe dovuto essere il suo 12° tour.

In un post su Instagram condiviso mercoledì, il manager di Madonna, Guy Oseary, ha spiegato che la cantante di 64 anni ha sviluppato una grave infezione batterica e ha trascorso diversi giorni in terapia intensiva a partire dallo scorso sabato. Il Tour di Celebration, previsto per sette mesi con 84 spettacoli inizialmente programmato per il 15 luglio a Vancouver, incluso il 23 e 25 novembre a Milano, è stato posticipato a data da destinarsi proprio a causa delle condizioni di salute di Madonna.

Le Preoccupanti Condizioni di Salute di Madonna: Un’Infezione Devastante

Nonostante le dimissioni, la situazione di Madonna suscita molta preoccupazione. Secondo TMZ, la cantante avrebbe trascorso il tempo a casa vomitando in modo incontrollabile, poiché l’infezione continua a devastare il suo corpo. Questa notizia è stata riportata citando una fonte vicina alla famiglia. L’amica di famiglia di Madonna ha dichiarato al Mail Online che i familiari erano preparati al peggio a causa delle sue condizioni di salute, temendo persino di perderla. Negli ultimi due giorni, la situazione era così incerta che la famiglia si stava preparando per il peggio. La notizia del ricovero è stata mantenuta segreta fin dal sabato.

Il manager Guy Oseary aveva annunciato il ricovero di Madonna, spiegando che l’artista aveva sviluppato una grave infezione batterica che ha richiesto diversi giorni di degenza in terapia intensiva. Nonostante la sua salute stia migliorando, è ancora sotto cure mediche e si prevede una ripresa completa. Attualmente, tutti gli impegni sono sospesi a causa di questa situazione.

Le notizie sulle condizioni di salute di Madonna sono certamente preoccupanti, e i suoi fan sono in attesa di ulteriori aggiornamenti sperando in una pronta e completa guarigione della cantante.