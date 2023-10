“Madre indiana dà alla luce una bambina che somiglia impressionante ad una ‘anziana’

Una madre ventenne proveniente dalla Eastern Cape del Sudafrica attendeva con ansia la nascita del suo bambino, ma le cose non sono andate come previsto. Il travaglio era già iniziato, ma l’ambulanza non era ancora arrivata; di conseguenza, la famiglia ha deciso di partorire in casa. Parenti stretti con molta esperienza, come sua nonna, hanno assistito nel miglior modo possibile, ma non appena la neonata è nata, le donne hanno subito notato le sue mani e le sue caratteristiche.

Invece di prendere provvedimenti, la giovane madre è stata trasportata in ospedale in un furgone prestato, dove i medici avevano già valutato la situazione. A causa della sua insolita apparenza, la neonata si distingueva dagli altri bambini, ed è stata immediatamente associata a una particolare condizione medica, anche se il testo non specifica quale. Questo tipo di condizione medica e le circostanze che la circondano possono presentarsi con questa particolare situazione.

Le foto della bambina sono diventate virali sui social network, dove molte persone hanno espresso solidarietà verso la sua famiglia, ma c’è stato anche chi ha iniziato a schernirla, etichettandola in modo dispregiativo. “Se potessi, li metterei tutti al loro posto!” – ha esclamato la madre della bambina.

Petros Majola, direttore del Khula Community Development Project, un’organizzazione che si occupa dei diritti dei bambini, ritiene che le comunità debbano essere informate su questa condizione. “La comunità deve sapere che la madre non voleva che suo figlio fosse così. Nel corpo di una donna, non c’è alcun interruttore o trigger che provoca la nascita di bambini in questo modo. Le persone devono accettare questa bambina per quella che è”, afferma Majola.