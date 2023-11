Madre sceglie il metodo Montessori per il sonno del figlio: il web reagisce

Sperimentazione educativa o negligenza? Il dibattito si accende

In un recente video virale, Leah Viduarre, madre di due bambini, ha condiviso la sua decisione di far dormire il suo bambino di un anno su un materasso a terra, seguendo il metodo Montessori. Questo approccio, che mira a promuovere l’autonomia dei bambini fin dalla tenera età, ha scatenato un acceso dibattito online.

La scelta di Leah: autonomia e indipendenza per il bambino





Viduarre, che ha studiato un Master in educazione della prima infanzia, ha spiegato che il suo approccio non segue un programma di sonno rigido, ma è piuttosto orientato a raccogliere i benefici del metodo Montessori. Questo metodo prevede l’utilizzo di un letto basso, senza sbarre, che permette al bambino di salire e scendere in autonomia, incentivando così la sua indipendenza.

Il metodo Montessori: un approccio educativo innovativo

Il metodo Montessori, da cui prende il nome il letto utilizzato da Viduarre, è un approccio educativo che pone enfasi sull’autonomia e sull’apprendimento autodiretto. Questo metodo prevede spesso l’uso di letti particolari, come quelli dotati di baldacchino o a forma di casa, per creare un ambiente sicuro e stimolante per il bambino.

Le reazioni del web: tra sostegno e critica

Il video di Viduarre ha scatenato reazioni contrastanti: alcuni utenti di TikTok hanno criticato la madre per quello che considerano un atteggiamento negligente, mentre altri hanno espresso sostegno e ammirazione per la sua scelta educativa.