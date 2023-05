Manila Nazzaro, il nuovo compagno dopo Lorenzo Amoruso: chi è lui? - Controcopertina

Manila Nazzaro ha finalmente un nuovo compagno, che è diventato il centro dell’attenzione dopo la rottura con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Scopriamo insieme chi è l’uomo misterioso che ha conquistato il cuore della famosa showgirl.

Il passaggio difficile

La fine della storia tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, annunciata lo scorso marzo in una diretta con Biagio D’Anelli, ha causato una serie di polemiche. Amoruso ha espresso sorpresa per la rapidità con cui Manila si è legata a un altro uomo, sostenendo di avere prove concrete che dimostrano che la showgirl aveva già iniziato a frequentare qualcuno prima della fine della loro relazione.

La rivelazione dell’identità

Secondo il sito Today, l’uomo che ora accompagna Manila Nazzaro è Stefano Oradei, noto ex ballerino del programma televisivo “Ballando con le stelle”. I due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, tra cui il compleanno di Valeria Marini e l’inaugurazione di un locale.

Ambienti mondani e complicità

Entrambi Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono soliti frequentare gli ambienti mondani di Roma. Fonti anonime hanno rivelato a Today che i due sembrano essere molto complici e faticano a nascondere la loro passione in pubblico. Tuttavia, sembrano fare attenzione a non essere scoperti.

Silenzio sui rumors

Per il momento, sia Manila Nazzaro che Stefano Oradei hanno deciso di mantenere il silenzio riguardo alle voci che li riguardano. È possibile che entrambi preferiscano non commentare per rispetto verso le loro relazioni passate e per il periodo ancora delicato che Manila sta vivendo dopo la fine della sua storia con Lorenzo Amoruso, durata ben 5 anni. Allo stesso modo, anche il ballerino non ha confermato né smentito il rumor, probabilmente per proteggere la sua ex compagna, Vera Kinnunen, con cui è stato legato per 11 anni.