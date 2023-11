Manovra, cambiano pensioni e affitti, più tasse sulle vendite di oro e gioielli

Durigon: possibile rivedere la norma sui medici con un maxi emendamento. Concordato biennale

La Legge di Bilancio sarà Modificata

Nonostante sia stata definita come “inemendabile”, la legge di Bilancio subirà delle modifiche. Queste non riguarderanno solo la ratifica dell’accordo di maggioranza sulla tassazione degli affitti brevi, ma anche la sistemazione di problemi relativi alle pensioni dei medici e ad altri provvedimenti problematici rivelatisi durante l’esame parlamentare.

Problemi delle Pensioni per i Medici

La modifica alle aliquote di rendimento delle pensioni, decisa con la legge di Bilancio, determina un problema significativo. Questo spinge molti medici a prendere la pensione anticipatamente per evitare un pesante taglio dell’assegno previdenziale, previsto per il 2024.





Il Taglio delle Pensioni

Il taglio, che secondo i sindacati ha dei profili di incostituzionalità perché interviene retroattivamente, colpisce soprattutto chi ha pochi contributi nel periodo tra l’81 e il ‘95. Per un medico, questo potrebbe significare una riduzione della pensione di oltre duemila euro all’anno dal 2024.

Effetto “Valanga”

La relazione tecnica rivela l’effetto “valanga” del provvedimento: nel 2024, la revisione dei rendimenti riguarderà 31.500 dipendenti pubblici, che perderanno 18,5 milioni di euro. Tra questi, ci saranno 4 mila medici che subiranno un taglio di 7 milioni nel 2024.

Sciopero dei Medici

Davanti a questa situazione, Anao-Assomed, il sindacato più rappresentativo dei medici del Servizio sanitario nazionale, ha confermato lo stato di agitazione.

Riforma Fiscale e Concordato Biennale

In arrivo anche un decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale che introduce il concordato biennale per gli autonomi. A partire da aprile, il fisco proporrà a piccole imprese e professionisti affidabili l’importo delle imposte da pagare nel biennio successivo, escludendo i successivi controlli.

Cartelle via Pec

Tra le altre novità, il provvedimento prevede il dimezzamento delle sanzioni per chi aderisce ai verbali di contestazione dell’amministrazione fiscale e la possibilità di consegnare le cartelle esattoriali ai contribuenti attraverso la loro posta elettronica certificata.

Tassazione su Oro e Preziosi

La legge di Bilancio introduce una norma che inasprisce la tassazione sulle vendite di oro e preziosi. Se manca la documentazione di acquisto, la plusvalenza del 26% si applica all’intero corrispettivo della cessione.

Le modifiche alla legge di Bilancio portano con sé una serie di cambiamenti significativi, che riguardano diversi settori. Dalla tassazione degli affitti brevi alla problematica delle pensioni per i medici, passando per la riforma fiscale e l’introduzione del concordato biennale per gli autonomi, il panorama legislativo si arricchisce di nuove sfide e opportunità.