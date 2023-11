Leo Gassmann: Il suo debutto come attore nella fiction su Franco Califano

Confrontarsi con un mito può essere difficile, ma Leo Gassmann ci sta provando. Grazie alle foto esclusive pubblicate su “Chi”, possiamo ammirare le prime immagini del suo debutto da attore nella fiction su Franco Califano, attualmente in lavorazione a Roma. Questo conferma le voci che circolavano riguardo al suo ingresso nel mondo della recitazione, voci che hanno preso il via qualche settimana fa quando è stato intervistato da Dago Spia.

Il percorso di Leo Gassmann

Leo Gassmann, il talentuoso cantante che tre anni fa ha vinto il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, ha dichiarato di aver faticato a trovare la sua strada nel mondo artistico a causa dell’importante cognome che porta. Nonostante ciò, dopo il debutto televisivo a X Factor nel 2018, sembra non avere più paura di affrontare nuove sfide. Dopo aver superato l’ansia di esibirsi sul palco come musicista, Leo si cimenta ora nella recitazione, un campo in cui suo nonno Vittorio e suo padre Alessandro sono già affermati (Alessandro Gassmann è attualmente impegnato nella quarta stagione de “I bastardi di Pizzofalcone” su Rai).

La trama della fiction

La fiction, ambientata tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, racconta la vita di Franco Califano, un mito della musica e icona della vita spericolata. Califano era già un apprezzato autore di grandi successi per artisti come Mina, Mia Martini, Ornella Vanoni e Peppino Di Capri. Durante questo periodo, iniziò anche a farsi conoscere come interprete.





Gli amori di Franco Califano

Uno degli elementi centrali della storia è l’amore tra Franco Califano e l’allora giovanissima attrice Mita Medici. Nella fiction, Mita è interpretata da Angelica Cinquantini, nota per le sue interpretazioni in film come “Quo Vadis Baby”, “Il mistero del lago” e “I Cesarono”. L’amore tra Franco e Mita fu travolgente, come recentemente ricordato dall’attrice stessa. I due andarono a vivere insieme in una palazzina a Roma, insieme ad altri amanti della musica come Renzo Arbore e Shel Shapiro. Purtroppo, a causa di una bugia di Franco, la relazione si concluse.

La trasformazione di Leo Gassmann

La capacità di trasformarsi è fondamentale per un attore e sembra che Leo Gassmann si stia adattando molto bene. Vedendolo vestito con abiti degli anni ’70 e con uno sguardo da duro e affascinante canaglia mentre seduce la giovane Mita Medici (interpretata da Angelica Cinquantini), sembra che Leo abbia davvero abbracciato il personaggio che interpreta. Nonostante la sua immagine di bravo ragazzo e le sue posizioni contro il maschilismo e la violenza verbale presenti nel rap e nel trap diffusi sui social media, Leo dimostra la sua versatilità come attore.

Leo Gassmann si sta cimentando con coraggio nel mondo della recitazione, accettando la sfida di interpretare un personaggio iconico come Franco Califano. Le prime immagini della fiction ci mostrano un Leo trasformato e pronto a dimostrare le sue abilità attoriali. Non vediamo l’ora di vedere il suo debutto sullo schermo nei prossimi mesi.