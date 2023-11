Vladimir Luxuria, chi è il suo nuovo fidanzato è un uomo misterioso: ecco tutto quello che devi sapere!

Siamo qui per svelare un po’ di mistero che circonda la vita sentimentale di Vladimir Luxuria. Durante una recente apparizione a Verissimo, l’ex politica italiana ha confermato di essere sentimentalmente impegnata. Da quel momento, i fan sono rimasti in trepidante attesa di saperne di più sul fortunato uomo. Ebbene, sono emerse nuove informazioni che porteranno sicuramente un sorriso sul volto dei suoi sostenitori.

Il Nuovo Amore di Luxuria

Luxuria ha rivelato con entusiasmo, “Ho un amico speciale. Anche lui ha concordato con me che era il momento di dirlo. Lui è più giovane di me. Va avanti da un po’ di tempo.” Nonostante la relazione fosse iniziata come un legame aperto, Luxuria ha confessato che entrambi sono estremamente gelosi l’uno dell’altro e non si tradiscono.

Chi è il Misterioso Fidanzato?

La domanda rimane: chi è questo misterioso fidanzato? Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, l’uomo sarebbe uno dei migliori amici di Bastian Muller, il fidanzato di Ilary Blasi. Questa connessione avrebbe permesso di far nascere il legame amoroso tra l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi e quest’uomo, che opera nel settore del sociale.





Il Passato Sentimentale di Luxuria

Nel passato, si diceva che Luxuria fosse fidanzata con l’ex ballerino di Amici, Gennaro Siciliano. Questa relazione era iniziata nel 2020 e terminata l’anno successivo. Da allora, Vladimir è stata molto riservata sulla sua vita privata, fino all’annuncio di questo nuovo fidanzamento.

Nonostante le numerose domande che circondano la vita sentimentale di Vladimir Luxuria, una cosa è certa: l’ex politica italiana è felicemente impegnata e i suoi fan non potrebbero essere più entusiasti. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti su questa affascinante storia d’amore!