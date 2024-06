Bimba ingerisce tappo di bottiglia: decesso per soffocamento a un anno e mezzo. Il trasporto in ospedale con l’elisoccorso interrotto da un guasto

Una serata di gioco si trasforma in tragedia per la piccola Elettra: ingoia un tappo e perde la vita





Quella che sembrava una normale serata familiare a Lido di Venezia si è trasformata in un incubo quando la piccola Elettra, di appena 18 mesi, ha ingerito accidentalmente un tappo di bottiglia, perdendo tragicamente la vita.

Elettra stava giocherellando con una bottiglia, come fanno spesso i bambini della sua età. Tuttavia, quella che doveva essere una serata tranquilla in famiglia a Lido di Venezia si è trasformata in una tragedia. La piccola ha ingerito accidentalmente il tappo della bottiglia, e per lei non c’è stato nulla da fare. È morta, a soli 18 mesi, per un terribile incidente domestico.

La tragedia di venerdì sera

La tragedia, come riportano le cronache locali, si è verificata venerdì sera. Era quasi ora di cena quando i genitori di Elettra si sono accorti che qualcosa non andava. Hanno immediatamente cercato di soccorrerla, applicando le manovre di disostruzione delle vie respiratorie, ma senza successo.

Il padre, in preda al panico, ha deciso di portarla d’urgenza al pronto soccorso. L’ospedale del Lido non era troppo lontano da casa. Una volta lì, è stato deciso di trasferire la piccola in elicottero al nosocomio di Padova. Nel frattempo, il personale del 118 è intervenuto, ma Elettra ha perso conoscenza e sono iniziate le manovre di rianimazione.

Il drammatico fallimento dell’elicottero

La situazione è precipitata ulteriormente quando l’elicottero atterrato all’aeroporto Nicelli di San Nicolò per recuperare la bambina è andato in avaria, non potendo effettuare il trasporto. Mentre i medici estraevano il tappo dalla trachea di Elettra, è arrivato un altro elicottero. Finalmente, la piccola è stata trasferita a Padova, ma le sue condizioni erano ormai disperate. Durante la notte, i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarla, ma è stato troppo tardi. Il cuore di Elettra ha smesso di battere, e la piccola è stata dichiarata morta.

La morte di Elettra è una tragica e dolorosa perdita che ha sconvolto la comunità di Lido di Venezia. Un promemoria straziante di quanto possano essere pericolosi anche i più innocenti oggetti quotidiani quando si tratta di bambini piccoli.