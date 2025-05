Scontro tra auto della polizia sull’A1: erano in scorta ai tifosi del Milan, diversi agenti feriti

Un grave incidente stradale ha coinvolto quattro auto della polizia nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A1, tra le uscite di Fidenza (Parma) e Fiorenzuola (Piacenza). L’impatto, avvenuto sulla carreggiata nord, ha causato il ferimento di nove agenti, uno dei quali è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma in condizioni critiche. Gli altri feriti sono stati trasferiti in vari ospedali della zona.





Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è stato originato da un tamponamento a catena tra le vetture della polizia, che stavano scortando un gruppo di tifosi del Milan di ritorno dalla finale di Coppa Italia disputata ieri a Roma. Pare che due delle auto si siano urtate lateralmente, innescando una reazione a catena che ha coinvolto altre vetture.

Il luogo dello schianto si trova al chilometro 80+600, all’altezza di Alseno, al confine tra le province di Parma e Piacenza. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: numerose ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale hanno operato per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza ai feriti.

Il bilancio attuale dell’incidente riferisce di nove agenti coinvolti: otto hanno riportato traumi di diversa entità ma non sono in pericolo di vita, mentre uno è stato giudicato in condizioni critiche e trasferito d’urgenza con un elicottero del 118 all’ospedale Maggiore di Parma. Un altro agente è stato condotto in ospedale con ferite di media gravità, mentre i restanti sono stati trasportati all’ospedale di Vaio a Fidenza per accertamenti e cure.

L’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti. Questo ha provocato lunghe code in entrambe le direzioni: in particolare, si sono registrati fino a 11 chilometri di coda nella fase iniziale. Successivamente, il traffico è gradualmente migliorato, ma persistono rallentamenti sia verso Milano che verso Bologna, anche a causa della presenza di curiosi. La società Autostrade per l’Italia ha segnalato una coda di 4 chilometri tra il bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Fiorenzuola in direzione sud e una di 5 chilometri tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione nord.

Le autorità stanno indagando per determinare con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento, si ipotizza che l’urto laterale tra due delle vetture possa essere stato il fattore scatenante dei tamponamenti successivi. Non si escludono ulteriori verifiche per accertare eventuali responsabilità.

Questo episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle operazioni di scorta, specialmente in situazioni che coinvolgono spostamenti di tifoserie. Le autorità competenti potrebbero valutare misure preventive per evitare il ripetersi di eventi simili.

Intanto, la situazione sull’autostrada sta lentamente tornando alla normalità, anche se si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione e seguire le indicazioni fornite dalla polizia stradale. I feriti sono sotto osservazione negli ospedali locali e si attendono aggiornamenti sulle loro condizioni nelle prossime ore.