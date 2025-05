Sinner da applausi, Ruud non regge il ritmo: Jannik conquista la semifinale a Roma

Prestazione straordinaria per Jannik Sinner nei quarti di finale degli Internazionali di Roma, dove ha affrontato e superato nettamente il norvegese Casper Ruud. Il giovane tennista italiano, attuale numero uno al mondo, ha messo in mostra un gioco impeccabile e una crescita notevole rispetto ai match precedenti. La sfida si è conclusa con un punteggio eloquente di 6-0, 6-1, che testimonia la superiorità di Sinner su un avversario incapace di opporre resistenza.





Nel primo set, Sinner ha dominato completamente la scena, lasciando pochissimo spazio a Ruud. I numeri parlano chiaro: una partenza fulminante con un parziale di 12 punti a 1, ampliato poi a 16-2. L’intero set è durato appena 28 minuti, chiudendosi con un netto 6-0 e un totale di 25 punti a 7. La performance del tennista italiano è stata impeccabile, con colpi potenti e precisi che hanno messo in seria difficoltà il norvegese. Quest’ultimo, nel tentativo di contrastare la pressione di Sinner, ha cercato di forzare il servizio, commettendo però due doppi falli.

Il secondo set ha visto un leggero miglioramento da parte di Ruud, che è riuscito a vincere il suo primo game della partita. Questo piccolo successo è stato accolto con entusiasmo dal pubblico presente, che ha applaudito calorosamente il norvegese. Tuttavia, anche in questa fase del match, la superiorità di Sinner è rimasta evidente. Il risultato finale di 6-1 non lascia spazio a dubbi sull’andamento dell’incontro.

Un momento significativo della partita si è verificato nel terzo game del secondo set, quando Ruud ha esultato ironicamente dopo aver conquistato il suo primo game. Questo gesto è stato accolto con simpatia dagli spettatori, che hanno dimostrato il loro apprezzamento per lo spirito sportivo del norvegese. Nonostante la sconfitta, Ruud ha mantenuto un atteggiamento positivo, consapevole della straordinaria prestazione del suo avversario.

Con questa vittoria, Sinner si prepara ora ad affrontare lo statunitense Tommy Paul nella semifinale del torneo, in programma venerdì 16 maggio. I precedenti tra i due giocatori vedono in vantaggio l’italiano con un bilancio di tre vittorie a una. L’unica sconfitta di Sinner contro Paul risale al 2022, su erba. Tuttavia, l’ultima sfida tra i due si è conclusa con una vittoria per l’italiano agli US Open dello scorso anno, un ricordo che potrebbe motivarlo ulteriormente.

Gli Internazionali di Roma rappresentano un appuntamento importante per Sinner, che sta dimostrando di essere in grande forma e pronto a competere ai massimi livelli. La semifinale contro Paul sarà un test significativo per valutare ulteriormente il suo stato di forma e le sue possibilità di conquistare il titolo.