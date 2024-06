Natisone, i cadaveri di Patrizia e Bianca vicino al punto dell’abbraccio. Gli specialisti: decesso avvenuto in pochi istanti

I soccorritori hanno recuperato i corpi di Patrizia Cormos e Bianca Doros, le due ragazze disperse da venerdì nelle acque del Natisone. Continuano le ricerche per il giovane Cristian Casian Molnar.





I soccorritori hanno individuato i corpi di due dei tre ragazzi dispersi da venerdì nelle acque del Natisone. Si tratta di Patrizia Cormos e Bianca Doros, trovati lungo le sponde del fiume, uno a circa 700 metri dal greto e l’altro poco più lontano, a circa un chilometro presso Paderno. L’abbassamento del livello dell’acqua ha facilitato il ritrovamento dei cadaveri: uno è stato trovato dalla Protezione civile praticamente sulla riva del Natisone, rendendo il recupero relativamente semplice. L’altro corpo, individuato dai Vigili del fuoco, è affiorato più lontano e le operazioni di recupero sono state più complesse. Continuano le ricerche per trovare il corpo del giovane, Cristian Casian Molnar.

Dispersi nel Natisone: il motivo della loro presenza nel fiume

I corpi sono stati trovati non lontano dal ponte Romano, da dove erano stati visti per l’ultima volta. I vigili del fuoco avevano calato delle funi per cercare di aiutare i ragazzi a salvarsi, ma la corrente del Natisone in piena li ha trascinati via. Alcuni esperti suggeriscono che le ragazze possano essere morte pochi istanti dopo il loro passaggio sotto il ponte, probabilmente a causa della forza impetuosa delle acque e delle basse temperature. I corpi, forse già senza vita, potrebbero essere rimasti intrappolati in anfratti o vegetazione lungo il fiume. Ora, con il livello dell’acqua tornato alla normalità, i cadaveri sono riaffiorati. I familiari delle vittime sono stati immediatamente informati.

Ricostruzione della tragedia

Patrizia, Bianca e Cristian erano al Natisone per trascorrere del tempo insieme. Patrizia Cormos, di Campoformido (Udine), aveva appena sostenuto un esame all’Accademia di Belle Arti. Dopo l’esame, si era unita ai suoi amici fidanzati, venuti a farle visita. La giornata di svago si è trasformata in tragedia quando la forza del fiume ha preso il sopravvento.

La comunità locale è sconvolta dalla perdita di queste giovani vite e le autorità continuano a indagare per comprendere meglio le circostanze esatte dell’incidente. Le ricerche per trovare Cristian Casian Molnar proseguono con la speranza di portare chiarezza e un minimo di conforto alle famiglie colpite da questa tragedia.

Continuano le ricerche per Cristian

Nonostante il ritrovamento di Patrizia e Bianca, le operazioni di ricerca continuano incessantemente per localizzare Cristian. Le squadre di soccorso stanno esplorando ogni angolo del fiume, utilizzando droni e altre tecnologie avanzate per trovare il giovane disperso.

Questo tragico incidente sottolinea l’imprevedibilità e la pericolosità delle acque in piena, ricordando a tutti l’importanza di rispettare la natura e di prendere tutte le precauzioni necessarie quando si è in prossimità di corsi d’acqua.