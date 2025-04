Matilde Brandi urta un ballerino a Ne vedremo delle belle: “Levati, caz*o”, poi si scusa e chiede di tagliare la scena

Nella finale del programma televisivo “Ne vedremo delle belle”, la showgirl Matilde Brandi ha vissuto un momento di tensione durante la sua performance, nella quale si è esibita in un medley di canzoni tra cui “What a feeling” e “Maniac”. Durante la sua esibizione, Brandi ha accidentalmente colpito un ballerino, scontrandosi con lui e interrompendo temporaneamente la sua esibizione per sfogarsi. La reazione della showgirl è stata immediata e visibile a tutti, poiché ha esclamato: “Levati ca**o”, rivolta al ballerino.





Dopo l’incidente, Brandi ha continuato la sua esibizione, ma a conclusione del numero ha sentito la necessità di chiarire l’accaduto. Rivolgendosi al conduttore Carlo Conti, ha spiegato: “Mi dispiace, c’era il ragazzo. Ho un’età, ho detto così. Si può tagliare?” La sua richiesta di scuse è stata accolta con comprensione da parte di Conti, che ha commentato: “Dai, è un piccolo incidente”. La situazione è stata ulteriormente alleggerita da Mara Venier, che ha sottolineato il carattere imprevedibile della diretta, suggerendo di chiedere al ballerino come stesse. Anche Christian De Sica ha aggiunto un tocco di umorismo, affermando: “Sai quanto sarà contento il ballerino”.

In seguito, Conti ha invitato il ballerino sul palco per una breve intervista. Il giovane ha confermato di stare bene, dicendo: “Sto bene”, mentre Brandi si è scusata nuovamente, affermando: “Non sapevo che fare, scusa”. Questo scambio ha contribuito a stemperare la tensione e a riportare l’attenzione sulla competizione.

Dopo le esibizioni, è stato il momento di ascoltare i giudizi dei membri della giuria. Mara Venier è stata la prima a esprimere il suo parere, dichiarando: “Pamela ci ha messo impegno, canta meglio. Però Matilde è stata bravissima, io voto Matilde”. Anche Frank Matano ha condiviso la sua opinione, affermando che, sebbene Pamela Prati avesse cantato meglio, Brandi fosse risultata più coinvolgente. “Il mio voto va a Matilde”, ha concluso.

In un momento di leggerezza, De Sica ha scherzato dicendo: “Come va addosso ai ballerini lei, nessuno”. Le altre showgirl presenti in studio, eccetto Valeria Marini e Patrizia Pellegrini, hanno votato per Matilde Brandi, portandola così a vincere la prova contro Pamela Prati.

La serata si è conclusa in un clima di festa, nonostante l’incidente. Brandi ha dimostrato di sapersi rialzare rapidamente, trasformando un momento potenzialmente imbarazzante in un’occasione di convivialità e risate. La sua determinazione e il suo talento hanno prevalso, permettendole di conquistare il favore della giuria e del pubblico.

Il programma “Ne vedremo delle belle” ha quindi offerto non solo spettacolo, ma anche un esempio di come gestire situazioni impreviste in diretta. La professionalità di Matilde Brandi e la disponibilità del ballerino a prendere con leggerezza l’accaduto hanno contribuito a mantenere un’atmosfera positiva nel programma.