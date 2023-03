Marcello Cirillo sotto shock, tremendo incidente sulla Cassia bis a Roma: ‘Vivo per miracolo

Marcello Cirillo, noto cantante e conduttore di numerosi programmi Rai, ha avuto un incidente ieri pomeriggio sulla Cassia bis a Roma. Ha condiviso sui social media le foto della sua auto ribaltata, esprimendo la sua gratitudine per gli angeli che lo hanno estratto dall’auto dopo essere stato investito da un camion. Ha dichiarato di essere stato trascinato per 200 metri prima che l’auto si ribaltasse sull’altro lato della strada. Cirillo ha dichiarato di essere vivo per miracolo e chiede aiuto per trovare le persone che lo hanno salvato.

Il cantante, 64 anni, è fortunatamente rimasto illeso, ma ammette di essere ancora in stato di shock. Secondo la sua versione dei fatti, l’autista del camion che si sarebbe scontrato con lui è stato fermato dalle autorità. Ha dichiarato che alcuni giovani lo hanno aiutato a uscire dal veicolo e chiede aiuto per identificarli. Ritiene che uno di loro possa chiamarsi Chiara.

Sono incredibilmente fortunato ad essere stato salvato per miracolo, e vorrei esprimere la mia gratitudine agli angeli che alle 15 circa si trovavano sulla Cassia bis (Roma) e mi hanno salvato dal mio veicolo dopo che era stato colpito da un camion e trascinato per 200 metri prima di ribaltarsi sull’altro lato della strada.

Carriera

Marcello Cirillo è un noto personaggio televisivo. Il suo percorso musicale inizia nel 1976 quando incontra Antonio Maiello in uno studio di registrazione. Nel 1982 forma il duo Antonio e Marcello e si esibisce nei piano bar di Roma. L’anno successivo vengono invitati a esibirsi al Festival di Sanremo. Dopo aver pubblicato il loro primo album, Concertando, partecipano a programmi televisivi come Gran varietà con Tullio de Piscopo e Quelli della notte con Renzo Arbore. Nel 1990 entrano a far parte de I fatti Vostri, di cui compongono la colonna sonora per molti anni. Nel 1996 debuttano in teatro e intraprendono una lunga tournée. Nel 1999, dopo più di due decenni insieme, il duo si scioglie e Marcello inizia la sua carriera da solista. Il suo sodalizio con la Rai è durato oltre 20 anni, durante i quali ha partecipato a Pechino Express nel 2018 e ha co-condotto Dedicato a nel 2021. Nell’estate del 2022 affiancherà Roberta Capua e Gianluca Semprini nella conduzione di Estate in Diretta, programma quotidiano di Rai 1.

Marcello Cirillo ha dimostrato negli anni una notevole capacità di adattamento, passando dalla musica alla televisione e al teatro. Nonostante lo sfortunato incidente, i suoi sostenitori e coetanei sono certi che riuscirà a superare questo periodo difficile e tornerà presto sul palcoscenico e in televisione.

La ricerca delle persone che hanno contribuito al salvataggio di Cirillo continuerà, nella speranza di offrire loro un riconoscimento personale per il loro coraggio e la loro disponibilità ad assistere. Questa storia sottolinea ulteriormente l’importanza della cooperazione e dell’aiuto reciproco durante gli scenari di emergenza.