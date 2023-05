Marco Mengoni ed Elodie: Una performance esplosiva di Pazza Musica che incendia Che Tempo Che Fa - Controcopertina

Nell’ultima puntata della stagione di Che Tempo Che Fa, il talk show della domenica di Rai Tre, il pubblico è stato travolto dall’energia contagiosa di due artisti italiani molto amati. Marco Mengoni ed Elodie hanno portato in studio la loro ultima hit estiva, “Pazza Musica”, scatenando un’autentica esplosione di ritmo e passione.

Un incontro musicale straordinario

L’unione delle voci di Marco Mengoni ed Elodie ha dato vita a un brano che si preannuncia come il tormentone dell’estate 2023. Questi due talentuosi artisti, che vantano un seguito fedele in tutta la nazione, hanno regalato una performance indimenticabile, lasciando tutti in attesa di ascoltare la loro canzone durante le prossime vacanze.

Il successo inarrestabile

Dopo la loro entusiasmante esibizione, Marco Mengoni ed Elodie hanno condiviso alcuni dettagli della loro carriera con Fabio Fazio. Entrambi stanno vivendo un momento magico: Mengoni ha trionfato all’ultimo Festival di Sanremo e ha brillato anche all’Eurovision, mentre Elodie ha recentemente conquistato il David di Donatello per la canzone “Proiettili”, colonna sonora del film “Ti mangio il cuore”, in cui ha debuttato come attrice riscuotendo consensi sia dal pubblico che dalla critica.

Un legame profondo

Durante l’intervista, i due artisti hanno raccontato a Fabio Fazio di conoscersi da lungo tempo e di divertirsi moltissimo insieme. Tuttavia, non è solo la loro amicizia a unirli, ma anche una forte sensibilità verso i diritti civili. Marco Mengoni ha sfilato all’Eurovision con la bandiera italiana e quella arcobaleno, mentre Elodie è stata madrina del Roma Pride lo scorso anno. Con “Pazza Musica”, i due intendono promuovere un messaggio di libertà e inclusione, ribadendo l’importanza di questi temi.

Un futuro ricco di concerti

Entrambi gli artisti si apprestano a intraprendere lunghe tournée in Italia e in Europa. Marco Mengoni concluderà il suo tour con una straordinaria maratona che avrà inizio nel pomeriggio e si protrarrà fino a tarda notte, il 15 luglio al Circo Massimo. Nel frattempo, Elodie è già stata invitata a parlare dei suoi concerti autunnali nella prossima stagione di Che Tempo Che Fa su Nove.

Un arrivederci con sorpresa

La fantastica intervista si è conclusa con un sorprendente regalo per Elodie e Mengoni: un enorme mazzo di fiori. Tuttavia, entrambi si sono mostrati leggermente delusi scherzando sul fatto che si aspettavano i loro fiori in un altro momento. L’appuntamento è stato fissato per la prossima stagione del talk show, lasciando tutti i fan in attesa di nuove emozioni e performance sorprendenti.