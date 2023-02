Marco Mengoni fidanzato: chi è la sua ex fidanzata?

Il cuore di Marco Mengoni è occupato? Sono state rivelate altre informazioni sulla vita privata del vincitore di Sanremo 2023. Ecco alcune curiosità su di lui.

Mengoni è uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano, che ha raggiunto la popolarità grazie alla vittoria nel talent show X Factor 3. L’artista ha vinto il Festival di Sanremo 2013 presentando il brano L’essenziale, ed è tornato ad essere il vincitore della kermesse in questa edizione 2023, durante la quale si è esibito con il brano Due. Mengoni è sicuramente uno dei preferiti dai fan, e siamo sicuri che continuerà a stupirci con la sua musica negli anni a venire!

I fan di Mengoni si sono spesso interrogati sul suo stato sentimentale: è single o fidanzato? Ecco qualcosa in più sulla vita privata dell’artista che ha conquistato molti cuori.

Marco Mengoni deve avere un cuore piuttosto impegnato, considerando quante cose ha passato nella sua vita!

Il vincitore del Festival di Sanremo 2023 ha letteralmente conquistato tutto il grande pubblico italiano, vincendo anche la serata delle Cover. Il cantante ha alle spalle una lunga carriera di grandi successi e premi, ma è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Fin dall’inizio, infatti, ha preferito stare lontano dai riflettori. Tuttavia, i suoi seguaci sono curiosi di sapere se ha il cuore in pace in questo momento così importante del suo percorso artistico. Negli ultimi anni non sono tardate ad arrivare numerose voci su alcuni suoi presunti legami amorosi, ma non c’è mai stata alcuna conferma ufficiale in merito.

In una recente intervista il cantante ha confessato di non voler parlare della sua vita privata. “Se è una cosa privata, non mi va di mettere in mezzo persone che non hanno nulla a che fare con la mia fama”, ha detto. Il cantante ha anche detto che non vuole che i suoi cari siano al centro dell’attenzione. “Mi interessa proteggere le piante”, ha concluso l’artista. Resta quindi il mistero su come stia il cuore del cantante.

Marco Mengoni ha recentemente parlato di sessualità in un’intervista.

Anche in passato l’artista ha parlato di come la sua generazione sia diventata fluida e che gli dispiace molto che i governanti non si aprano alla natura. “Mi piace il mistero, mi piace giocare sull’ambiguità sessuale”, ha infatti dichiarato, rivelando di essersi ispirato a molti artisti come David Bowie e Renato Zero. “Bacio quando c’è tempo”, ha proseguito il cantante, “forse quella delle medie è stata la mia unica vera fidanzata, ma da baci a tradimento”.

Non ci sono molte informazioni sulla vita privata di Marco Mengoni, che preferisce stare lontano dai riflettori. La sua musica è la cosa più importante per lui, e riesce sempre a catturare l’attenzione di tutta l’Italia (come si è visto durante la sua recente esibizione al Festival di Sanremo).

Chi è la sua ex Claudia

In passato, all’epoca del suo ingresso a X Factor, era fidanzato con una ragazza, la sua compagna storica, Claudia. Tuttavia, la loro storia è finita.