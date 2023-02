Marco Mengoni non ha guadagnato nulla dalla sua vittoria alla 73esima edizione di Sanremo. Infatti, i cantanti che partecipano alla gara non ricevono premi in denaro, ma solo un rimborso spese di 48 mila euro. Tuttavia, l’artista ha un patrimonio ben più vasto, che comprende una società di produzione e i ricavi dalle milioni di copie vendute.

Marco Mengoni e il Carnevale di Ronciglione. «Gli abiti sono creati dalla madre» Marco Mengoni quanto guadagna? Il rapporto con la Sony e le attività di famiglia

Il cantante di Ronciglione ha venduto oltre 3,7 milioni di copie durante la sua carriera, ottenendo sessanta dischi di platino e tre dischi d’oro. Questi risultati gli hanno permesso di stipulare un contratto con la Sony da 300 mila euro, quando partecipava a X Factor. Inoltre, la sua famiglia gestisce il negozio Ferrari nel centro del comune viterbese, dove si vendono abiti di lusso.

Mengoni trionfatore, Ronciglione lo celebra La società “No Comment”

Marco Mengoni è il proprietario della No Comment Opificio Musicale S.r.l., una società con sede a Milano che si dedica alle registrazioni sonore. L’ultimo bilancio depositato nel registro delle imprese è relativo all’anno 2021 e mostra un range di fatturato tra i 600.000 e 1.500.000 euro. Il fatturato è calato del 71,96% rispetto al 2019, mentre il capitale sociale è rimasto invariato. Nel 2021, la società ha fatturato 893 mila euro con un utile di 101 mila euro, segnando un +36,29% rispetto al 2020. Questa società produce e distribuisce poster, adesivi, libri, dischi e altro per i grandi della musica italiana.