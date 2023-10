Maria De Filippi difende l’amore: ballerino respinto per rispetto alla relazione di Elena D’Amario!

Un Siparietto Nell’Improvvisazione

Nella seconda puntata di Amici, andata in onda il 1 ottobre su Canale 5, gli allievi di ballo si sono trovati di fronte a una sfida impegnativa basata sull’improvvisazione. Marisol, Gaia ed Elia erano i contendenti chiamati a mettersi alla prova. Tuttavia, è stato proprio Elia a catturare l’attenzione in un siparietto simpatico che ha coinvolto anche la conduttrice Maria De Filippi.

Elia, nella sua performance, aveva il compito di interpretare il titolo dell’esibizione: “Le tre stagioni dell’amore – pazzo d’amore”. La sua interpretazione è stata completa e coinvolgente, ma il colpo di scena è arrivato alla fine, quando ha “salito sopra” Elena, la sua partner di ballo, durante la coreografia.

Maria De Filippi Interviene

Maria De Filippi, sempre attenta a cogliere l’occasione per aggiungere un tocco di intrattenimento, ha chiesto a Emanuel, l’insegnante dei ballerini, cosa pensasse di questa parte finale dell’esibizione. La risposta di Emanuel è stata chiara: il finale era comprensibile, e aveva sicuramente centrato l’obiettivo.

Il Commento di Maria

Maria De Filippi ha quindi dato la parola alla professionista, che ha commentato ridendo: “Era pazzo d’amore.” Ma Maria non si è fermata qui e ha voluto fare un piccolo avvertimento: “Vorrei dirti (rivolgendosi a Elia) che Elena è fidanzatissima.”

La Replica di Elia

La reazione di Elia non si è fatta attendere, forse un po’ risentita, ha replicato: “Vabbè anche io.” La conduttrice ha accettato la sua risposta con un semplice “Ah anche tu, ok!”

Tuttavia, la grande passione e l’impegno non sono stati sufficienti per Elia per superare la prova, che è stata vinta invece da Marisol.

Chi è il Fidanzato di Elena D’Amario?

Elena D’Amario, la partner di ballo di Elia, è una ballerina e coreografa di successo, nota soprattutto per la sua partecipazione alla nona edizione di Amici. Il suo fidanzato è un volto noto: Massimiliano Caiazzo, l’attore napoletano classe 1996, famoso per il ruolo di Carmine in “Mare Fuori”. Una coppia che unisce talento e passione per il mondo dello spettacolo, incantando il pubblico non solo in Italia ma anche all’estero.