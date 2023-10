Tragedia stradale: Rino e Lina non ce l’hanno fatta, i figli in gravi condizioni

Una Notte di Incubo

La scorsa notte, la tranquillità di Acerra è stata spezzata da un terribile incidente stradale che ha coinvolto una famiglia. Il risultato è stato devastante: due genitori sono morti sul colpo, mentre i loro due figli lottano per la vita. La tragedia è avvenuta in via Volturno, nel centro della città in provincia di Napoli.

La Terribile Dinamica

All’interno dell’auto c’era una famiglia composta da un padre, una madre e due figli. I genitori hanno purtroppo perso la vita nell’incidente, mentre i bambini sono rimasti gravemente feriti. Sono stati trasportati d’urgenza in codice rosso all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove sono ricoverati in terapia intensiva con prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Volturno, nelle vicinanze del rione Tappia. La famiglia stava tornando a casa dopo una serata trascorsa fuori. Erano a bordo di una Fiat 600 bianca quando la loro auto è entrata in collisione con una Opel Astra guidata da un uomo di circa 40 anni.

L’Intervento Rapido delle Autorità

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Acerra, i carabinieri del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna e il personale del 118 sono immediatamente giunti sul luogo dell’incidente. Dopo l’impatto devastante, l’uomo e la donna sono stati sbalzati fuori dall’auto, finendo in un terreno privato. Purtroppo, nonostante l’immediato intervento del personale medico e paramedico, non è stato possibile salvarli, e la morte dei due è stata constatata sul posto.

Le Vittime e i Figli

Le vittime dell’incidente sono state identificate come Rino Losco, 65 anni, e Lina Iannone, 45 anni. I loro figli, una bambina di 8 anni e un bambino di 3 anni, hanno riportato gravi ferite nell’incidente. Per estrarre i corpi dei genitori dalle lamiere contorte dell’auto, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco arrivati da Afragola.

L’uomo che guidava l’altra auto coinvolta nell’incidente, a parte qualche ferita lieve, è rimasto relativamente indenne. Tuttavia, è stato sottoposto a un test antidroga che è risultato positivo, e ora è stato fermato con l’accusa di “omicidio stradale”. L’ipotesi è che potrebbe aver assunto cocaina prima di mettersi alla guida.

Il Dolore delle Famiglie

Le famiglie delle vittime sono state sconvolte dalla tragedia. Francesca, la sorella di Lina Iannone, ha condiviso il suo dolore su Facebook: “Non ci credo ancora, dimmi che non è vero, dimmi che sto sognando. Non si può morire così.” La nipote ha scritto commoventi parole: “Stanotte mi si è fermato il cuore. Come faccio senza i tuoi abbracci? Ritorna da noi, torna a illuminare le nostre giornate, dai forza ai tuoi figli da lassù.” Una notte di dolore e tragedia che ha segnato profondamente la comunità di Acerra.