Maria De Filippi, estate radiosa nonostante tutto: splendida in bikini a 61 anni

Maria De Filippi, la nota regina di Mediaset, vive un’estate diversa, lontana dall’inseparabile presenza del marito Maurizio Costanzo, che ci ha lasciati a febbraio scorso. Ma la sua energia e il suo spirito indomito non si sono affievoliti. Confermata nella prossima stagione televisiva con i suoi programmi di enorme successo, Maria sta vivendo l’estate con il figlio Gabriele, impegnato nelle riprese di Temptation Island in Sardegna.

Un momento di pausa e relax

Maria e Gabriele sono stati immortalati da Chi, il settimanale, mentre trascorrono momenti di pausa e relax durante le loro giornate. I due passeggiano e giocano insieme con il loro amato cane Tommy, prendendosi un meritato stacco dagli impegni professionali che Maria ha sempre onorato con dedizione, anche dopo la perdita del marito Maurizio.

Un ritorno alla villa di Ansedonia

Gabriele, 31 anni, lavora nella casa di produzione Fascino, fondata da Maria De Filippi, e in particolare si occupa di Witty TV, che include anche Temptation Island. Dopo alcune riprese in Sardegna, madre e figlio torneranno alla villa di Ansedonia, un luogo a cui erano molto affezionati sia Maria che Maurizio. In passato, Maria aveva già trascorso del tempo lì, rifugiandosi in questo luogo speciale mentre la nuova edizione di Temptation Island prendeva il via.

Passione per gli animali e il benessere

Nella villa di Ansedonia, Maria ha avuto modo di rilassarsi e di godere della compagnia degli animali, una delle sue grandi passioni. Ha passeggiato a cavallo e giocato con i cani, mostrando un grande affetto per i suoi amici pelosi. Inoltre, ha riscoperto la gioia di montare a cavallo e di essere vicino al suo amato Overseas, un cavallo irlandese con cui ha un legame speciale.

Un fisico invidiabile a 61 anni

Maria De Filippi, da sempre attenta alla sua salute e appassionata di sport, sfoggia un fisico invidiabile anche a 61 anni. Il suo stile di vita sano e il suo impegno nel mantenere la forma si riflettono in una silhouette tonica e scolpita, che impressiona tutti. Anche in costume da bagno, Maria è incredibilmente affascinante e radiosa.

Un’estate al top della forma

Nonostante la tristezza per la mancanza del marito Maurizio, Maria De Filippi dimostra di essere al top della forma in questa estate 2023. Con il figlio Gabriele al suo fianco e la passione per gli animali che la riconnette alla natura, la nota conduttrice continua a essere una fonte di ispirazione per molti. La sua energia e la sua positività trasmettono un messaggio di forza e resilienza a tutte le donne.